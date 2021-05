Macallan與藝術家Peter Blake聯乘Pop-up Store 麥田打卡上載相片砌成拼貼畫

▲ 又有得玩又可以打卡呃like,這個Macallan Pop-up Store是周末的好去處。

疫情稍退,Macallan又有新搞作。今次Pop-up Store是與英國普普藝術的教父Peter Blake合作,不單將他的畫室搬到K11 MUSEA來,而且還打造了一室麥田,勢成為打卡熱點。

▲ 場內展示Peter Blake的樣子,也是併貼而成。

威士忌的原材料包括大麥、水及酵母,對城市人來說,能夠看到一片麥田,機會甚微,而難得Macallan精心打造了一室麥田,讓大家隨意打卡,那有不捧場之理?

▲ 想在麥田拍到這樣漂亮的照片,攝影師就要蹲下,才可以避免玻璃反照,將自己攝入相片內。

Pop-up店內還有許多互動環節,包括入門口的拼貼畫,大家也可以參與其中。只要掃描QR Code,然後上載相片,就會有一張貼紙附有號碼,貼回拼貼畫中的同一號碼上,便完成。據說完成品會呈現酒樽的模樣,拭目以待。

▲ 這張拼貼畫,大家也可以參與其中。

▲ 除了貼紙,還有這張與一眾Macallan酒莊有關人士「合照」的相片,會送給入場人士。

此外,經過「麥田」,就會見到展覽大廳,大會將蘇格蘭東北部斯佩河(Speyside)的景色移師到場內,同樣,只要掃瞄QR Code,拍照時,在蘇格蘭會見到的兩隻動物——小野牛和松鼠,就會出現在畫面中。

▲ 在Macallan酒瓶見到的兩隻動物——小野牛和松鼠,大家可以與牠們「合照」。

▲ 這是掃瞄QR Code然後拍照的結果。

當然展覽的主角也不可以忽略,那是今次與Peter Blake聯乘打造的13瓶極具收藏價值的1967年威士忌——「The Macallan Anecdotes Of Ages 時代軼事系列」,其中一瓶命名為The Giant and The Fish的佳釀也會在展覽中展出。Giant是述說Macallan的重要人物Roderick Kemp,因為年少時慷慨地將吊到的魚穫送給一無所獲的陌生人,而陌生人竟然是後來幫助他進入酒業的面試官,成就了Roderick打造Macallan的傳奇。

▲ 展場的The Giant and The Fish威士忌,隆而重之放在小框架內,而Macallan也是唯一一間酒廠,在蘇格蘭可以讓客人經驗在斯佩河畔吊魚。

13款威士忌,其中一瓶將保存在Macallan的酒廠博物館中,而Macallan為此系列推出「Anecdotes of Ages 時代軼事系列: Down to Work 限量版」,全球只有322瓶,也是盛載著1967年稀有威士忌,每瓶盛惠$650,000,但酒標為複印版本。

▲ 這是今次系列的13枝酒,只有圖右四Down to Work有售。(酒莊提供)

▲ 這枝便是「Anecdotes of Ages 時代軼事系列: Down to Work 限量版」,木盒上綴有Peter Blake的藝術之旅縮影圖像。另外更隨盒附上真品證書及皮革收藏小册子,內載有13幅酒標藝術創作。(酒莊提供)

另一款新推出的單一麥芽威士忌--An Estate, A Community and A Distillery(750英鎊,香港售價待定),收藏在Peter Blake創作的盒子中,附有一張有關他的歷史及傳奇故事,而禮盒更附有卷軸,收錄了Peter Blake的藝術創作。

▲ 新推出的單一麥芽威士忌--An Estate, A Community and A Distillery(酒莊提供)

▲ 在Pop-up內,除了可以欣賞Peter Blake的拼貼藝術外,更展出著名攝影師Mary McCartney為13瓶威士忌拍攝的相片,為整個系列加添欣賞的角度。

Info

The Macallan Anecdotes of Ages時代軼事系列 Pop-up

地址:尖沙咀K11 MUSEA Level 1, 105室

開放日期:即日至6月23日

開放時間:每天10:30am–9:30pm