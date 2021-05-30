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Macallan與藝術家Peter Blake聯乘Pop-up Store 麥田打卡上載相片砌成拼貼畫

博客 22:22 2021/05/30

分享：

又有得玩又可以打卡呃like，這個Macallan Pop-up Store是周末的好去處。

疫情稍退，Macallan又有新搞作。今次Pop-up Store是與英國普普藝術的教父Peter Blake合作，不單將他的畫室搬到K11 MUSEA來，而且還打造了一室麥田，勢成為打卡熱點。

場內展示Peter Blake的樣子，也是併貼而成。

威士忌的原材料包括大麥、水及酵母，對城市人來說，能夠看到一片麥田，機會甚微，而難得Macallan精心打造了一室麥田，讓大家隨意打卡，那有不捧場之理？

想在麥田拍到這樣漂亮的照片，攝影師就要蹲下，才可以避免玻璃反照，將自己攝入相片內。

Pop-up店內還有許多互動環節，包括入門口的拼貼畫，大家也可以參與其中。只要掃描QR Code，然後上載相片，就會有一張貼紙附有號碼，貼回拼貼畫中的同一號碼上，便完成。據說完成品會呈現酒樽的模樣，拭目以待。

這張拼貼畫，大家也可以參與其中。

除了貼紙，還有這張與一眾Macallan酒莊有關人士「合照」的相片，會送給入場人士。

此外，經過「麥田」，就會見到展覽大廳，大會將蘇格蘭東北部斯佩河（Speyside）的景色移師到場內，同樣，只要掃瞄QR Code，拍照時，在蘇格蘭會見到的兩隻動物——小野牛和松鼠，就會出現在畫面中。

在Macallan酒瓶見到的兩隻動物——小野牛和松鼠，大家可以與牠們「合照」。

這是掃瞄QR Code然後拍照的結果。

當然展覽的主角也不可以忽略，那是今次與Peter Blake聯乘打造的13瓶極具收藏價值的1967年威士忌——「The Macallan Anecdotes Of Ages 時代軼事系列」，其中一瓶命名為The Giant and The Fish的佳釀也會在展覽中展出。Giant是述說Macallan的重要人物Roderick Kemp，因為年少時慷慨地將吊到的魚穫送給一無所獲的陌生人，而陌生人竟然是後來幫助他進入酒業的面試官，成就了Roderick打造Macallan的傳奇。

展場的The Giant and The Fish威士忌，隆而重之放在小框架內，而Macallan也是唯一一間酒廠，在蘇格蘭可以讓客人經驗在斯佩河畔吊魚。

13款威士忌，其中一瓶將保存在Macallan的酒廠博物館中，而Macallan為此系列推出「Anecdotes of Ages 時代軼事系列: Down to Work 限量版」，全球只有322瓶，也是盛載著1967年稀有威士忌，每瓶盛惠$650,000，但酒標為複印版本。

這是今次系列的13枝酒，只有圖右四Down to Work有售。（酒莊提供）

這枝便是「Anecdotes of Ages 時代軼事系列: Down to Work 限量版」，木盒上綴有Peter Blake的藝術之旅縮影圖像。另外更隨盒附上真品證書及皮革收藏小册子，內載有13幅酒標藝術創作。（酒莊提供）

另一款新推出的單一麥芽威士忌－－An Estate, A Community and A Distillery（750英鎊，香港售價待定），收藏在Peter Blake創作的盒子中，附有一張有關他的歷史及傳奇故事，而禮盒更附有卷軸，收錄了Peter Blake的藝術創作。

新推出的單一麥芽威士忌－－An Estate, A Community and A Distillery（酒莊提供）

在Pop-up內，除了可以欣賞Peter Blake的拼貼藝術外，更展出著名攝影師Mary McCartney為13瓶威士忌拍攝的相片，為整個系列加添欣賞的角度。

Info
The Macallan Anecdotes of Ages時代軼事系列 Pop-up
地址：尖沙咀K11 MUSEA Level 1, 105室
開放日期：即日至6月23日
開放時間：每天10:30am–9:30pm 

 

撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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