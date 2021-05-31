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【消費優惠】洪瑞珍九龍灣分店買3送3優惠　UNY樂富店購物滿$1000送$100現金券

精明消費 07:00 2021/05/31

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 洪瑞珍：九龍灣分店買3送3

為慶祝洪瑞珍九龍灣德福廣場分店開幕，由5月29日到6月11日，每日首30名可享買3送3優惠；買滿6件即減20元。優惠送完即止，贈送優惠以價低者贈。

地點：九龍灣德福廣場1期G96-97舖

2. UNY：樂富店購物滿$1000送$100現金券

最後一日啦！於UNY樂富店購物滿1,000元，即送100元現金券！現金券數量有限，送完即止。

條款及細則

3. 黃珍珍泰國菜館：身份證有指定號碼　消費滿$800元送堂食消費額

最後一日啦！只要身份證號碼有齊「12345」，於黃珍珍泰國菜館消費滿800元，送高達400元即減消費額：

  • 中「12345」：消費滿800元，送400元即減消費額
  • 中「1234」：消費滿800元，送300元即減消費額
  • 中「123」：消費滿800元，送200元即減消費額
  • 中「12」：消費滿800元，送100元即減消費額

優惠只限堂食享用，此優惠不能與其他優惠同時使用，每枱只可享用一次優惠。

黃珍珍泰國菜館
地址：九龍城打鼓嶺道23號百營中心地下
營業時間：12:00nn至3:00pm及5:00pm至10:00pm
(截單時間：午市 - 2:30pm／晚市 - 9:15pm)

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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