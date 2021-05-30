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【好去處】看透超現實之外　香港藝術館ｘ巴黎龐比度中心藏品展

精明消費 10:00 2021/05/30

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今次香港藝術館的「超現實之外──巴黎龐比度中心藏品展」，不單可以看到這些名家的作品，還可以深入了解超現實主義發展的進程，如何透過昔日的神話，創造屬於自己的神話。

今次的策展人是巴黎龐比度中心國立現代藝術館副總監Didier Ottinger，他以神話角度出發，貫穿整個超現實主義的發展歷程。因為超現實主義者認為，要成就這項恢宏的文化構想，最有效的途徑是創造全新的神話，因為人類社會從神話中，了解有關自身起源的故事。

【打卡攝影熱點！ 石澳藍橋原貌重開：按此

今次展覽就分為8個區域，包括：
（1）巴黎之夜；
（2）黃金年代；
（3）奇美拉；
（4）牛頭怪；
（5）無頭者；
（6）流亡中的超現實主義；
（7）大透明者；
（8）香港回應。

當中的奇美拉、牛頭怪、無頭者、大透明者，是超現實主義畫家意圖為昔日的神話注入新意，創造屬於自己的神話圖像。因此，上世紀30年代出版的多本評論雜誌，如《牛頭怪》、《無頭者》和《大透明者》，都以這些神話圖像命名，而在藝術館也有展出。而「超現實主義的最初文本」和「超現實主義1947」這兩個先後於第二次世界大戰期間及戰後舉行的展覽，亦加強了神話在超現實主義運動的重要性。

■按圖看精選展品■

    點擊圖片放大
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    +4

展覽由康樂及文化事務署和法國五月藝術節聯合主辦、香港藝術館和巴黎龐比度中心聯合籌劃，「超現實之外──巴黎龐比度中心藏品展」共展出117件畫作、雕塑、攝影及文獻作品。

超現實之外──巴黎龐比度中心藏品展

展覽日期：即日至9月15日
地點：香港藝術館2樓專題廳
時間：10am至6pm，周末及假期至7pm，周四休館
入場費：成人30元，學生及長者15元

【周末好去處！　石硤尾散步窺探建築風貌：按此

 

（節錄）

作者：何小雲

責任編輯：李越樺

【原文：香港藝術館 X 巴黎龐比度中心藏品展 帶大家遊走於 超現實的神話世界

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欄名 : 消費錦囊

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