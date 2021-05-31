【消費優惠】Don Don Donki夏日野菜優惠指定蔬菜均一價$19 精明消費 10:30 2021/05/31 分享： 炎炎夏日，食多啲菜好重要，仲要呢個時間正係唔少蔬菜當造季節，DON DON DONKI特別推出季節限定「夏日野菜」優惠，由即日起至6月1日，指定蔬菜只需均一價19元！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】天仁茗茶一田店限定 茶飲第二杯半價 今日 【消費優惠】天仁茗茶一田店限定 茶飲第二杯半價 【好去處】看透超現實之外 香港藝術館ｘ巴黎龐比度中心藏品展 2021/05/30 【好去處】看透超現實之外 香港藝術館ｘ巴黎龐比度中心藏品展 【好去處】半島精品店與咖啡廳新開幕 城中打卡點分3區域 兼可讀名牌歷史 2021/05/29 【好去處】半島精品店與咖啡廳新開幕 城中打卡點分3區域 兼可讀名牌歷史 【消費優惠】時代廣場展銷集 Calvin Klein、Lacoste、Columbia等品牌低至一折 2021/05/28 【消費優惠】時代廣場展銷集 Calvin Klein、Lacoste、Columbia等品牌低至一折 【消費優惠】OK便利店限時優惠 Häagen-Dazs迷你雪糕杯$100/5件 2021/05/28 【消費優惠】OK便利店限時優惠 Häagen-Dazs迷你雪糕杯$100/5件 著數優惠 積分優惠 飲食優惠 付款優惠 山頂廣場 The Peak Galleria 山頂