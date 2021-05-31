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【消費優惠】Don Don Donki夏日野菜優惠指定蔬菜均一價$19

精明消費 10:30 2021/05/31

分享：

炎炎夏日，食多啲菜好重要，仲要呢個時間正係唔少蔬菜當造季節，DON DON DONKI特別推出季節限定「夏日野菜」優惠，由即日起至6月1日，指定蔬菜只需均一價19元！

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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