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【消費優惠】天仁茗茶一田店限定　茶飲第二杯半價

精明消費 09:00 2021/05/31

分享：

現凡於天仁茗茶一田店購買任何茶飲，第二杯相同品項、冰度、甜度茶飲可享半價優惠，913茶王（10入）同時更以限定價40元發售！優惠期至6月2日。不過要注意茶飲冰度甜度須一致先可享優惠，要同朋友仔相同口味先好！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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