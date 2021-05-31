【消費優惠】天仁茗茶一田店限定 茶飲第二杯半價 精明消費 09:00 2021/05/31 分享： 現凡於天仁茗茶一田店購買任何茶飲，第二杯相同品項、冰度、甜度茶飲可享半價優惠，913茶王（10入）同時更以限定價40元發售！優惠期至6月2日。不過要注意茶飲冰度甜度須一致先可享優惠，要同朋友仔相同口味先好！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】看透超現實之外 香港藝術館ｘ巴黎龐比度中心藏品展 2021/05/30 【好去處】看透超現實之外 香港藝術館ｘ巴黎龐比度中心藏品展 【好去處】半島精品店與咖啡廳新開幕 城中打卡點分3區域 兼可讀名牌歷史 2021/05/29 【好去處】半島精品店與咖啡廳新開幕 城中打卡點分3區域 兼可讀名牌歷史 【消費優惠】時代廣場展銷集 Calvin Klein、Lacoste、Columbia等品牌低至一折 2021/05/28 【消費優惠】時代廣場展銷集 Calvin Klein、Lacoste、Columbia等品牌低至一折 【消費優惠】OK便利店限時優惠 Häagen-Dazs迷你雪糕杯$100/5件 2021/05/28 【消費優惠】OK便利店限時優惠 Häagen-Dazs迷你雪糕杯$100/5件 【5000元消費券】信和夥AlipayHK推消費券優惠 新客可獲高達70元電子禮券 2021/05/27 【5000元消費券】信和夥AlipayHK推消費券優惠 新客可獲高達70元電子禮券 著數優惠 香港 一田 DIVA Yahoo 雪糕