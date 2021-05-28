潛水錶先驅Blancpain保育海洋　全新Fifty Fathoms向無輻射潛水錶致敬

Blancpain的Fifty Fathoms潛水錶系列於1953年誕生，革命性的創舉為製錶業寫下歷史，而作為潛水時計的先驅，品牌跟海洋的關係更是唇齒相依。因此Blancpain多年來不僅將Fifty Fathoms不斷優化以切合潛水人士的需要，更致力保育海洋，包括支持海洋探索和保護項目，讓所有海洋生物能擁有一個理想居所。

▲ 品牌多年前起就推行「心繫海洋」公益活動，開始參與不同的海洋探索和保護項目。（Photo credit︰Laurent Ballesta）

我們經常看到令人痛心的新聞，就是一些大型的海洋哺乳類動物死後，被發現體內裝滿了膠袋和垃圾，這往往成了牠們致命的原因。瑞士腕錶品牌Blancpain多年前起就推行「心繫海洋」公益活動，開始參與不同的海洋探索和保護項目，剛剛更宣布成為聯合國2021年「世界海洋日」合作夥伴，將透過不同活動，喚起大眾對海洋問題的關注。

▲ 拉佩魯茲山是一座海底火山，許多動物遷徙時會在這裏棲息，包括一些瀕臨絕種的物種，如大型魔鬼魚。（Photo credit︰Laurent Ballesta）

▲ 今年2月Blancpain發布了一齣名為《神秘的拉佩魯茲山》的紀錄片，品牌支持著名海洋生物學家Laurent Ballesta進行探索，可見海底下有漂亮的大型珊瑚礁。（Photo credit︰Laurent Ballesta）

此外，早前Blancpain發布了一齣名為《神秘的拉佩魯茲山》的紀錄片，在品牌的支持下，著名海洋生物學家Laurent Ballesta得以在位於留尼旺島西北160公里處的海床周邊進行探索，為海洋保育工程收集了珍貴的數據。

1953年起成潛水錶先驅

到底Blancpain跟海洋的關係何以如此密切？這就要追溯至1953年。當年品牌成功研製出Fifty Fathoms潛水錶，此突破性的發明共取得多個專利，奠定了品牌在製作潛水時計方面的卓越地位。

▲ Fifty Fathoms No Rad向1960年中期首次面世的「無輻射」型號致敬，啞黑色錶盤上綴以傳統圓點、長方形和12時位置的鑽石形時標。錶盤上的「無輻射」標記當然是焦點所在。防水功能達300米，採用40.3毫米直徑精鋼錶殼。（$109,500）（品牌提供）

▲ 配置寶珀1151型號自動上鍊機芯，擁有4日動力儲備。擺陀綴以舊錶所用的捲軸形裝飾視窗，用來提高擺陀的輕盈度，以便在發生撞擊時保護機芯。（品牌提供）

▲ 刻度圈、指針與錶圈上的計時刻度均沿用「舊鐳」型號所使用的Super-LumiNova夜光顏色，呈現出一份懷舊感。（品牌提供）

Fifty Fathoms的誕生源於當年品牌CEO Jean-Jacques Fiechter是一位潛水愛好者，他以個人的潛水經驗及需求為基礎，開始研究一款性能可靠、材質強悍的專業潛水錶。系列的中文名稱為「五十噚」，「噚」是英國的長度單位，「五十噚」相等於91.44米，即腕錶的防水深度，這被認為是當時潛水員所能抵達的深度極限。而憑著腕錶的專業性能及可靠性，很快便被法國海軍及潛水突擊隊選為指定用錶。

▲ 當年身為Blancpain CEO的Jean-Jacques Fiechter是一位潛水愛好者，因著個人的潛水經驗及需求為基礎，令品牌成功研製出寫下歷史的Fifty Fathoms潛水錶。（品牌提供）

▲ 原祖Fifty Fathoms誕生於1953年，奠定了日後潛水錶的發展，此版本採用了自動上鏈裝置。（品牌提供）

Fifty Fathoms全新No Rad是向系列第一代無輻射腕錶致敬，由於早期腕錶錶盤上使用含有鐳的夜光物料會釋出輻射，對人體有害，而Blancpain於1960年中期首次推出錶盤印有「無輻射」（no radiations）標記的潛水錶，說明不再使用此類材料，足見品牌對於潛水員健康及環境保護的重視。新作只限量生產500枚，刻度圈、指針與錶圈上的計時刻度均沿用「舊鐳」型號所使用的Super-LumiNova夜光顏色，由黃色和紅色組成的「無輻射」標記依然是焦點所在。

產品查詢︰2518 9800