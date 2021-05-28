MINI首部電動車登場　MINI Electric一換一32萬起

代號F56的第三代MINI，近年進入了中期改良階段，各個型號均有相應的LCI版本出現。但當中最為人期待的，肯定是這部MINI Electric純電動車。它繼承了寶馬i3 S的部分機械設計，又徹底保留着MINI汽車的操控風格，只要價錢合理的話，應能吸引到不少忠誠的MINI車迷投向它懷抱。

記得在2008年，MINI曾進行過一個遍及全球的試驗計劃，當時廠方生產了600部MINI E電動車，再交給世界各地代理去邀請不同駕駛者試車，以收集海量的試車數據。為了騰空更多位置擺放電池，車輛後排座椅被抽起了，香港代理那時更特別向運輸署申請了大嶼山的封閉道路許可證，讓幾部MINI E可以在陡斜的東涌道進出大嶼山南部。

▲ MINI終於推出純電動車，繼承了寶馬i3 S部分機械設計。

寶馬i3的後續

其實MINI並非花了10多年才令當年的MINI E發展成現在的MINI Electric，而是寶馬集團將MINI E的數據先開發出寶馬i3和i3 S電動車。如今i3車系停產了，車輛很多設計也轉移至MINI Electric身上，包括集團專利的雙重模式同步摩打、電池能量管理系統、碳化纖維合成車架等。至於摩打的擺放位置，則由寶馬i3的後軸，變成了MINI Electric的前軸。

MINI Electric的電池組，呈英文T字形式由後座乘客座椅底下延伸至車身中央。雖然車輛重量較一部自排Cooper S重了145公斤，車身離地距又增加了18毫米，但因為電池位置夠低，車輛整體重心反而較Cooper S下降了30毫米，車身前/後重量比亦由原來的60/40變成了54/46，操控反應更穩定之餘，亦完全不減傳統MINI的「小型賽車」味道。

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更佳操控能力

在容量32.6kW的電池組配合下，MINI Electric的續航力234公里是在選用最慳電的Green+模式時得出的。它之所以慳電，因為車輛會連冷氣也停止運作。

至於選用最運動化的Sport模式，其續航力會較短，可是7.3秒完成0-100km/h加速的表現也是在這模式下達到的。MINI Electric的「一換一」售價可低至$329,000，顧客只要支付$1,000可退還網上訂金及填妥資料，便可預留來貨。這定價對於接受到車輛續航力相對較少這缺點的MINI車迷來說，無疑具有一定吸引力的。

▲ 大概是為了減磅和降低成本，車輛的前座以全手動式調校位置。

規格表

售價：$329,800（舊車一換一計劃）

車型：3門4座位電動車

電池：32.6kWh鋰離子電池

摩打：單一雙重模式同步摩打

最大馬力：184hp

峰值扭力：270Nm

傳動：前置摩打，前輪驅動，單前速自排

懸掛：前～麥花臣／後～多連桿

車身：3,850 x 1,727 x 1,432mm

輪軸距：2,495mm

車重：1,426kg

快速充電（50kW）時間：36分鐘（0-80%電量）

家用WALLBOX充電時間：3小時12分鐘（0-80%電量）

家用插蘇充電時間：12小時（0-80%電量）

0-100km/h加速：7.3秒

極速：150km/h

最大行駛距離（WLTP）：203至234公里

查詢：MINI HK（3193 6800）