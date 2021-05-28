▲ 【OS大戰】華為鴻蒙系統求絶地反擊 Google開發Fuchsia又係咩玩法？

過去兩年，華為因美國制裁措施，令公司新手機不能採用Android作業系統，加上無法採購晶片，令公司的手機業務兵敗如山倒。時至六月，還沒發布上半年P系列旗艦手機，但似乎有新局面。

華為自家開發鴻蒙作業系統值得留意

華為剛宣布會在下星期三（6月2日）正式發佈自家的鴻蒙手機作業系統。若按先前揣測，大部分華為手機及其他電子產品都能轉用鴻蒙的話，這個作業系統有機會一推出便擁有上億的用戶，不能不說是中國之光！

Google推新作業系統拓物聯網領域

與此同時，美國的Google在少了華為這個大客之後，也積極的開發一套新的作業系統，將自家的優勢延伸至物聯網的領域。而這一個剛在本周發佈的作業系統，便是傳聞已久的Fuchsia OS。這個新作業系統已應用在Google Nest Hub的家用屏幕產品，Google並沒為新系統推出新產品。

由於華為的鴻蒙在推出手機版前已在部分電子裝置使用，公司也強調這是一個跨平台裝置的作業系統。由此看來，來自中國的鴻蒙與美國的Fuchsia，有機會成為下一代作業系統的兩大巨頭。

同出自Google Fuchsia與Android有何不同?

Google的智能裝置多數使用Android作業系統，而新的Fuchsia系統與Android最大的分別，在於新系統不是基於Linux，而是基於Zircon的核心來開發。不過，現時的Android應用程式可過渡至新的平台，這對用家來說相信是最重要的訊息了。

雖然現時Android仍然是全球最龐大的智能裝置作業系統，但據業界指Google並不滿意Android的性能，才有開發Fuchsia的想法。

不少Android用家都明白現時Android最大的缺點，便是Google無法像蘋果一樣自行掌握所有Android設備的更新升級。這個Android產業鏈的問題，即使Google頻繁更新軟件，也必須下游的手機及晶片廠商配合，才能將系統更新。

Fuchsia採用模組化開發

在Fuchsia的平台，由於採用模組化進行開發，每一層的系統均能獨立運作，因此所有的更新都能够在所有廠商的設備同步進行。

另外，由於採用了模組化設計，令新系統可以在更多的裝置上運行，除了手機、電腦、平板等，還包括其他物聯網設備，讓更微型的裝置也能變成連網的裝置。

Fuchsia會取代Android嗎

不過，Google是否真的要以Fuchsia來取代Android仍然是未知之數，皆因目前主流手機廠仍然以Android系統為主，要在新產品採用新作業系統，當中涉及龐大的資源，相信非一兩年可以推行。要推也可先透過自家品牌設備Pixel手機作試點。

華為求生存 鴻蒙系統不容有失

至於華為的鴻蒙系統，相信要比Google的新系統來得更為進取，畢竟這是華為求生的最後一招。若華為不能擺脫在軟件上受外國的制肘，其業務前景將會更為暗淡。

今次華為能够將鴻蒙系統覆蓋智能手機，可以為品牌重振聲威，並強調鴻蒙系統的跨平台優越性，使華為在被美國擊倒之後，以一己之力對外證明自家不依賴外國力量，一樣能開發出智能裝置平台。

鴻蒙覆蓋智能生活任何設備

事實上，從鴻蒙初步提供的資訊可見，這個系統並不限於智能手機及平板，而是覆蓋智能生活的任何設備，達到設備之間已能够互聯互通。公司有一個例子是，鴻蒙手機用戶用call 車app叫的士，鴻蒙手表便會獲知的士車牌號碼和位置訊息。

另一個例子更厲害的，便是若手表用戶在跑步機上跑步，偵察到用戶的體溫後，家中的鴻蒙空調會自動開機，並會傳送食譜資訊給用戶。

聽落好像很有趣，但，你喜歡這樣子的智能生活嗎?