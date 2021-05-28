砌好投資組合都未夠！　記得要定期做比重還原

投資者會因應個人風險承受能力及預期回報，建立一個合適的基金投資組合，但由於資產價格會有所起跌，並使基金組合內的配置比例出現變動，因此大家記緊要定期作「比重還原法」（Rebalancing）的動作。所謂的「比重還原法」就是定期買賣投資組合的資產，將其還原至最初配置的比例。投資者便可賣出佔比過多的部分，再把所得的資本增持到估值較低的資產，令配置比例回復預設的水平。

而在過程中亦會涉及到「低買高賣」的策略，因為投資組合比重變少即代表相關資產的表現落後，而比重變高即代表相關資產表現理想，進行比重還原，賣出一部分表現較佳的資產，並增持表現較落後的資產至原先的佔比，就能做到「低買高賣」。

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執行意志要堅定

從表面來看，「比重還原法」對一般投資者來說雖然較為容易理解及操作，但在實際執行上卻十分考驗投資者的意志。由於「比重還原法」要求不論組合內各項投資的表現如何，都要定期重新進行分配，令投資比重還原預設的比例。但現實是投資者可能會不願意沽售利潤回報佳的部分，總認為在「未賺夠」的情況下便貿然賣出是不當的做法。同時，投資者亦可能對投入資本到走勢偏弱或表現欠佳的基金而卻步，最終有可能令比重還原的目標無法達成，所以投資者在進行比重還原時，應該要具紀律地維持持倉比例與預定的相符。

單邊市未必合適

另外，投資者亦應該要明白沒有投資策略是完全沒有風險，「比重還原法」亦不例外。有分析認為有關策略雖然有機會在波動市況起作用，但卻不適用於單邊市。若在市場處於牛市格局時，比重還原法有機會使組合整體的升幅受到限制。相反，比重還原法在熊市有機會讓投資者不斷低吸資產，但因為難以確定資產是否存在反彈機會，可能使投資者在跌市中「愈買愈低」而存有一定的風險。

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責任編輯：梁宇碩

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