【旅遊業】疫後復甦在望　旅行社聘本地遊外遊人才

隨着本地遊復辦，加上「公海遊」大有機會在數月內實行，外界憧憬旅遊業有望逐漸復甦。根據旅遊業議會的網站資料所示，多間旅行社本月於該會刊登招聘訊息，職位空缺包括旅遊顧問、經理及後勤等，工作經驗要求由2至3年不等。

其中，最多旅行社招聘旅遊顧問，每間的空缺數目由1至20個不等，主要是回覆客人有關機票、酒店、套票及簽證等問題，要求有良好溝通能力及顧客服務技巧、具備電腦票務訂位系統的知識。

設計本地遊 須對路綫有認識

無法外遊下，業界專注本地遊，有公司招聘短綫部後勤行政人員，負責設計香港本地旅遊路綫；為客人及團體機構提供專業旅遊諮詢服務；量身訂制行程、報價及負責旅遊有關操作的工作；主要與本地遊景點聯絡等安排；蒐集市面相關產品信息。要求對各路綫及電腦有一定認識，但學歷要求不高，只須中學或以上程度。

此外，亦有旅行社招聘經理，負責獨立策劃組團，包括外遊團、遊學團及香港水綫團；日常旅行社營運；熟悉及具備網上社交媒體宣傳推廣能力；撰寫業務報告及計劃書。因此，學歷要求稍高，需要大專程度，而且必須持有導遊證或外遊領隊證，以及熟悉文書電腦軟件。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：多間旅社招聘 包括旅遊顧問後勤（收費文章）】