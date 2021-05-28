  • 30°C
香港時間 : 2021528日 (週五) 21:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

冀幫女兒置業為將來鋪路　吳日言：香港買樓真係要靠父蔭！（立即收看）

個人增值 20:30 2021/05/28

分享：

「成功靠父幹」是近年坊間流行的說話，指一些靠父母才取得成功的年青人。香港樓價高企，有調查指​香港家庭要不吃不喝20.7年才買到樓。現時育有一名女兒的吳日言又如何看待這件事？她如何為子女未來生活作規劃？

【疫市生意跌7成　靠團購扭虧　吳日言幸得街坊力撐捱過艱難時：按此

吳日言坦言自己曾跟從爸爸意見踏足股票市場，「起初都有『瞓唔着』，因為你今日買完，好幾日都會有『死啦，點算好』的心情」。她坦言投資股票後有賺亦有蝕，但現時已經沒有再接觸股票市場，覺得好像坐「過山車」一樣。她更試過用女兒儲蓄投資股票，原以為可儲多一點錢，但由於她不熟悉股票市場，最終損手離場。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

投資磚頭較股票安樂

股市波動大，吳日言直言自己沒有時間時時刻刻留意，更認為投資「磚頭」較為穩陣。她現時擁有自住及收租單位，但她亦表示香港置業門檻高：「因為不是那麼容易負擔得起這個首期，所以真的是吃力」。她更不諱言現時在香港置業都要靠父蔭。翻查報道，吳日言早年置業亦有獲爸爸協助「上車」，斥資200萬元付首期。她又如何為女兒安排？

吳日言坦言自己不時與老公商討未來計劃，盼可用小朋友現時儲蓄幫女兒投資物業，更開玩笑說：「與其讓小朋友到外國讀書，花數十至過百萬元學費，倒不如將這筆錢買一個物業給她，之後的生活好像會更舒服。」現時她亦有為女兒儲錢，並希望把現有物業留給女兒。另外，她表示有意投資海外物業，並計劃於今年內到英國視察環境。

 

記者：曹佩鈞

欄名 : 理財Star Talk

相關文章

曾遇麻煩租客不敢再放租　呂珊不愛股票愛磚頭
2021/02/14
曾遇麻煩租客不敢再放租　呂珊不愛股票愛磚頭
黃婉曼過來人後悔遲上車　養馬為樂不求回報（立即收看）
2021/05/07
黃婉曼過來人後悔遲上車　養馬為樂不求回報（立即收看）
【理財Star Talk】龔嘉欣唔靠買股票　靠呢招935萬買維景灣畔
2021/05/18
【理財Star Talk】龔嘉欣唔靠買股票　靠呢招935萬買維景灣畔

你可能感興趣

曾遇麻煩租客不敢再放租　呂珊不愛股票愛磚頭
16:00 2021/02/14
曾遇麻煩租客不敢再放租　呂珊不愛股票愛磚頭
黃婉曼過來人後悔遲上車　養馬為樂不求回報（立即收看）
20:30 2021/05/07
黃婉曼過來人後悔遲上車　養馬為樂不求回報（立即收看）
【理財Star Talk】龔嘉欣唔靠買股票　靠呢招935萬買維景灣畔
12:30 2021/05/18
【理財Star Talk】龔嘉欣唔靠買股票　靠呢招935萬買維景灣畔

最新專欄文章 更多

理財StarTalk - 疫市生意跌7成　靠團購扭虧　吳日言幸得街坊力撐捱過艱難時（立即收看）
今日
疫市生意跌7成　靠團購扭虧　吳日言幸得街坊力撐捱過艱難時（立即收看）
理財StarTalk - 前機師李傑志疫情下失業　打4份工收入得1萬　堅持進修冀再起飛
2021/05/23
前機師李傑志疫情下失業　打4份工收入得1萬　堅持進修冀再起飛
理財StarTalk - 辦網上課程公開創業秘訣　楊秀惠：成功要無視「睇死你」的人（立即收看）
2021/05/21
辦網上課程公開創業秘訣　楊秀惠：成功要無視「睇死你」的人（立即收看）
理財StarTalk - 楊秀惠美容網店生意額突破1億 　無悔犧牲休息時間換財務自由（立即收看）
2021/05/21
楊秀惠美容網店生意額突破1億 　無悔犧牲休息時間換財務自由（立即收看）
【理財Star Talk】龔嘉欣唔靠買股票　靠呢招935萬買維景灣畔
2021/05/18
【理財Star Talk】龔嘉欣唔靠買股票　靠呢招935萬買維景灣畔
海外物業 移民 儲蓄 收租 股票 海外升學 物業 吳日言 香港 英國

下一篇文章

疫市生意跌7成　靠團購扭虧　吳日言幸得街坊力撐捱過艱難時（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
香港千萬富翁　窮得只剩「它」？
香港千萬富翁　窮得只剩「它」？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約
【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
【財務自由】37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？
【財務自由】37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？