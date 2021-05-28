冀幫女兒置業為將來鋪路　吳日言：香港買樓真係要靠父蔭！（立即收看）

「成功靠父幹」是近年坊間流行的說話，指一些靠父母才取得成功的年青人。香港樓價高企，有調查指​香港家庭要不吃不喝20.7年才買到樓。現時育有一名女兒的吳日言又如何看待這件事？她如何為子女未來生活作規劃？

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吳日言坦言自己曾跟從爸爸意見踏足股票市場，「起初都有『瞓唔着』，因為你今日買完，好幾日都會有『死啦，點算好』的心情」。她坦言投資股票後有賺亦有蝕，但現時已經沒有再接觸股票市場，覺得好像坐「過山車」一樣。她更試過用女兒儲蓄投資股票，原以為可儲多一點錢，但由於她不熟悉股票市場，最終損手離場。

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投資磚頭較股票安樂

股市波動大，吳日言直言自己沒有時間時時刻刻留意，更認為投資「磚頭」較為穩陣。她現時擁有自住及收租單位，但她亦表示香港置業門檻高：「因為不是那麼容易負擔得起這個首期，所以真的是吃力」。她更不諱言現時在香港置業都要靠父蔭。翻查報道，吳日言早年置業亦有獲爸爸協助「上車」，斥資200萬元付首期。她又如何為女兒安排？

吳日言坦言自己不時與老公商討未來計劃，盼可用小朋友現時儲蓄幫女兒投資物業，更開玩笑說：「與其讓小朋友到外國讀書，花數十至過百萬元學費，倒不如將這筆錢買一個物業給她，之後的生活好像會更舒服。」現時她亦有為女兒儲錢，並希望把現有物業留給女兒。另外，她表示有意投資海外物業，並計劃於今年內到英國視察環境。

記者：曹佩鈞