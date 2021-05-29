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【健康增值】食鹽多過你食米？　攝取過量鹽或降免疫細胞能量

個人增值 13:00 2021/05/29

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很多食物都有加入鹽份（鈉質），為膳食增添味道，惟攝取過量，又可以帶來高血壓的風險。最近有一項最新研究發現，吃過多的鹽可能會減少免疫系統細胞產生的能量，從而阻止它們正常工作。

參與研究的比利時哈瑟爾特大學副教授Markus Kleinewietfeld指出，鈉質對健康的影響，人們首先想到是心血管風險，但是多項研究表明，鈉可以多種方式影響免疫細胞。如果鈉長時間破壞免疫功能，則有可能在體內引發炎症或自身免疫性疾病。

高鹽濃度抑制複合物酶

在這項研究中，Kleinewietfeld和研究人員進行了一系列實驗以釐清兩者的關係。首先，他們把實驗老鼠和人類單核細胞放大了，在暴露於高鹽濃度的3個小時內，免疫細胞產生的能量即三磷酸腺苷（ATP）較少。

綫粒體猶如細胞的發電廠，它通過一系列生化反應，從食物中發現的能量中產生ATP。ATP隨後為許多不同的細胞過程提供了動力，例如為肌肉提供動力或調節新陳代謝。

研究人員發現，高鹽濃度會在產生ATP的鏈反應中，抑制一組稱為複合物II的酶，從而導致綫粒體產生更少的ATP，當ATP較少時，單核細胞演變為外觀異常的吞噬細胞。這些異常的吞噬細胞在抵抗感染方面無疑更有效，但這不一定是好事，因為增強的免疫反應會導致體內更多的炎症，進而增加患心臟病的風險。

吃後8小時回復正常

其後，研究人員在人體中進行了多次實驗：在一個健康男性參與者中，有兩周每天服用6,000毫克（幾乎是建議量3倍）的食鹽補充劑；在另一個實驗中，一組參與者在一間意大利餐廳吃了整個薄餅。他們發現，吃了含10,000毫克鹽份的薄餅後，參與者的綫粒體產生的能量更少，惟這種效果並不持久，待吃後8小時後，驗血表明他們的綫粒體又恢復了正常功能。

學者認為研究得出的結論是一件好事，因為若是高鈉長時間的干擾，會擔心細胞長時間無法得到足夠的能量。儘管人們長期食用高鹽飲食是否會長期影響綫粒體，目前尚不清楚，但研究人員希望藉此研究基礎，進一步了解鹽份是否會影響其他細胞，畢竟綫粒體幾乎存在於體內每個細胞中，對人體有着舉足輕重的影響。

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（節錄）

作者、責任編輯：周美好 

【原文：鹽多必失？ 新研究：食鹽過多或干擾免疫細胞（收費文章）】

欄名 : 知多啲

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