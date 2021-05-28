疫市生意跌7成　靠團購扭虧　吳日言幸得街坊力撐捱過艱難時（立即收看）

吳日言出道時憑紅色冬菇頭，在大家心目中留下深刻的印象。她近年減少在幕前演出，專注經營飯糰店幸福‧駅，她更把握疫市租金回落的良機，積極擴充業務版圖。

吳日言看準港人速食文化及對日本文化的喜愛，與老公及好友合資7位數字開設飯糰店，並於2018年年底正式開業。不過，隨後就發生社會事件及新冠肺炎疫情，對生意造成不少打擊。

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疫情下停工停學 生意大跌7成

飯糰店的主要客源是學生及上班族，疫情導致學生停課、上班族在家工作，當時飯糰店生意大跌7成，位於旅遊區的分店，因沒有遊客光顧，生意亦相對下跌7至8成。「如果你問我損失慘重嗎？我可以說是捱過了。幸運地有一些業主願意減租，亦有申請一些抗疫基金，捱過那段時間。」疫情改變了以往生意生態，當捱完租約，吳日言就決定清除「瘀血」，結束部分旅遊區分店，另覓地方再作發展。

由最初在旺區及遊客區開設分店，吳日言在疫市下改為主攻民生生意。「你可能認為來來去去只是同一群街坊朋友，但是這一群街坊朋友就是你的目標客人。我們不是要做一些旺區，吸引客人假日前來光顧。我們沒有一些產品是這麼具吸引力，令他們願意山長水遠前來。」因此，吳日言新店選址大多都位於民生區、商業區或工業區，而即將於屯門區開業的新店，都是主打學生及街坊生意。

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疫市擴充生意 主攻民生商業區

在疫市擴充生意的決定看似相當大膽，她解釋其實這是經過一眾股東商量後得出的決定：「有足夠的資金，你究竟是守住這幾間分店，等疫市過去，還是在疫市期間博一次。」吳日言的選擇就是趁租金回落博一博。在疫情發生前，店舖每月租金約為4至8萬元，但在疫情期間，所選的新分店月租均不超過3萬元。當中更有業主以4位數字的優惠租金吸引她們進駐，但她坦言會因應地點人流、貨源及客源才決定是否開新分店，故她也推卻了部分邀請。

在疫情之下，大家都減少外出，飯糰店收入大減，吳日言又是如何另謀出路？當時有一個股東建議做團購生意，雖然吳日言當時並不看好，認為最多也就幾個人，但認為試試無妨。

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團購生意喜獲街坊支持

沒料到第一張訂單，竟有過百份便當及約200個飯糰，令她相當愕然，更驚訝團購市場原來這麼厲害。當時一個月約有5至8團團購，吳日言要「一腳踢」，甚至工作至凌晨1至2點，而當時團購收入除可應付每月租金外更有盈餘，令她非常開心。

因為有8至9成的訂單都是吳日言親自配送，與街坊關係亦相當密切，有些經歷更令吳日言相當感動。每次團購都會去幾個地方，有一次她到香港仔的時候已經遲到：「當時有約30至40個人排隊，逐個叫名取貨，還不是立刻可以把食物給他們，因為要逐個執。有街坊真的走過來擁抱你，跟你說『加油，我們撐你！』」她回想起來，不禁眼泛淚光，感激客人對她的支持。現時飯糰店亦繼續提供團購服務，雖然現時已經可以外出食飯，但客人亦不忘支持她。

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記者︰曹佩鈞