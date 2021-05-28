  • 30°C
香港時間 : 2021528日 (週五) 21:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫市生意跌7成　靠團購扭虧　吳日言幸得街坊力撐捱過艱難時（立即收看）

個人增值 20:30 2021/05/28

分享：

吳日言出道時憑紅色冬菇頭，在大家心目中留下深刻的印象。她近年減少在幕前演出，專注經營飯糰店幸福‧駅，她更把握疫市租金回落的良機，積極擴充業務版圖。

吳日言看準港人速食文化及對日本文化的喜愛，與老公及好友合資7位數字開設飯糰店，並於2018年年底正式開業。不過，隨後就發生社會事件及新冠肺炎疫情，對生意造成不少打擊。

【冀幫女兒置業為將來鋪路　吳日言：香港買樓真係要靠父蔭！：按此

疫情下停工停學　生意大跌7成

飯糰店的主要客源是學生及上班族，疫情導致學生停課、上班族在家工作，當時飯糰店生意大跌7成，位於旅遊區的分店，因沒有遊客光顧，生意亦相對下跌7至8成。「如果你問我損失慘重嗎？我可以說是捱過了。幸運地有一些業主願意減租，亦有申請一些抗疫基金，捱過那段時間。」疫情改變了以往生意生態，當捱完租約，吳日言就決定清除「瘀血」，結束部分旅遊區分店，另覓地方再作發展。

由最初在旺區及遊客區開設分店，吳日言在疫市下改為主攻民生生意。「你可能認為來來去去只是同一群街坊朋友，但是這一群街坊朋友就是你的目標客人。我們不是要做一些旺區，吸引客人假日前來光顧。我們沒有一些產品是這麼具吸引力，令他們願意山長水遠前來。」因此，吳日言新店選址大多都位於民生區、商業區或工業區，而即將於屯門區開業的新店，都是主打學生及街坊生意。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

疫市擴充生意　主攻民生商業區

在疫市擴充生意的決定看似相當大膽，她解釋其實這是經過一眾股東商量後得出的決定：「有足夠的資金，你究竟是守住這幾間分店，等疫市過去，還是在疫市期間博一次。」吳日言的選擇就是趁租金回落博一博。在疫情發生前，店舖每月租金約為4至8萬元，但在疫情期間，所選的新分店月租均不超過3萬元。當中更有業主以4位數字的優惠租金吸引她們進駐，但她坦言會因應地點人流、貨源及客源才決定是否開新分店，故她也推卻了部分邀請。

在疫情之下，大家都減少外出，飯糰店收入大減，吳日言又是如何另謀出路？當時有一個股東建議做團購生意，雖然吳日言當時並不看好，認為最多也就幾個人，但認為試試無妨。

【前機師李傑志疫情下失業　打4份工收入得1萬　堅持進修冀再起飛：按此

團購生意喜獲街坊支持

沒料到第一張訂單，竟有過百份便當及約200個飯糰，令她相當愕然，更驚訝團購市場原來這麼厲害。當時一個月約有5至8團團購，吳日言要「一腳踢」，甚至工作至凌晨1至2點，而當時團購收入除可應付每月租金外更有盈餘，令她非常開心。

因為有8至9成的訂單都是吳日言親自配送，與街坊關係亦相當密切，有些經歷更令吳日言相當感動。每次團購都會去幾個地方，有一次她到香港仔的時候已經遲到：「當時有約30至40個人排隊，逐個叫名取貨，還不是立刻可以把食物給他們，因為要逐個執。有街坊真的走過來擁抱你，跟你說『加油，我們撐你！』」她回想起來，不禁眼泛淚光，感激客人對她的支持。現時飯糰店亦繼續提供團購服務，雖然現時已經可以外出食飯，但客人亦不忘支持她。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

記者︰曹佩鈞

欄名 : 理財Star Talk

相關文章

曾經「月光」　學品酒兼重塑理財習慣　樂瞳6位數開網店　無悔推遲置業（立即收看）
2021/04/09
曾經「月光」　學品酒兼重塑理財習慣　樂瞳6位數開網店　無悔推遲置業（立即收看）
童星蛻變餐廳合夥人　黃美棋合資百萬疫市擴張半年回本（立即收看）
2021/04/23
童星蛻變餐廳合夥人　黃美棋合資百萬疫市擴張半年回本（立即收看）
辦網上課程公開創業秘訣　楊秀惠：成功要無視「睇死你」的人（立即收看）
2021/05/21
辦網上課程公開創業秘訣　楊秀惠：成功要無視「睇死你」的人（立即收看）

你可能感興趣

曾經「月光」　學品酒兼重塑理財習慣　樂瞳6位數開網店　無悔推遲置業（立即收看）
20:30 2021/04/09
曾經「月光」　學品酒兼重塑理財習慣　樂瞳6位數開網店　無悔推遲置業（立即收看）
童星蛻變餐廳合夥人　黃美棋合資百萬疫市擴張半年回本（立即收看）
20:30 2021/04/23
童星蛻變餐廳合夥人　黃美棋合資百萬疫市擴張半年回本（立即收看）
辦網上課程公開創業秘訣　楊秀惠：成功要無視「睇死你」的人（立即收看）
20:30 2021/05/21
辦網上課程公開創業秘訣　楊秀惠：成功要無視「睇死你」的人（立即收看）

最新專欄文章 更多

理財StarTalk - 冀幫女兒置業為將來鋪路　吳日言：香港買樓真係要靠父蔭！（立即收看）
今日
冀幫女兒置業為將來鋪路　吳日言：香港買樓真係要靠父蔭！（立即收看）
理財StarTalk - 前機師李傑志疫情下失業　打4份工收入得1萬　堅持進修冀再起飛
2021/05/23
前機師李傑志疫情下失業　打4份工收入得1萬　堅持進修冀再起飛
理財StarTalk - 辦網上課程公開創業秘訣　楊秀惠：成功要無視「睇死你」的人（立即收看）
2021/05/21
辦網上課程公開創業秘訣　楊秀惠：成功要無視「睇死你」的人（立即收看）
理財StarTalk - 楊秀惠美容網店生意額突破1億 　無悔犧牲休息時間換財務自由（立即收看）
2021/05/21
楊秀惠美容網店生意額突破1億 　無悔犧牲休息時間換財務自由（立即收看）
【理財Star Talk】龔嘉欣唔靠買股票　靠呢招935萬買維景灣畔
2021/05/18
【理財Star Talk】龔嘉欣唔靠買股票　靠呢招935萬買維景灣畔
創業 吳日言 新冠肺炎疫情 屯門區 在家工作 WhatsApp

上一篇文章

冀幫女兒置業為將來鋪路　吳日言：香港買樓真係要靠父蔭！（立即收看）

下一篇文章

【ET財智Talk】Z世代收入增加　將支持電玩發展？（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
香港千萬富翁　窮得只剩「它」？
香港千萬富翁　窮得只剩「它」？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約
【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
【財務自由】37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？
【財務自由】37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？