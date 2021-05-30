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【健康增值】末期癌症病人新希望　拆解免疫治療迷思

個人增值 19:00 2021/05/30

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【免疫治療】末期癌症病人新希望　拆解免疫治療迷思

談及癌症，化療、電療或標靶治療等像是唯一的對抗方案，其實隨着醫學進步，現時不但有藥物可紓緩治療方案的副作用至一定程度，更有新的免疫治療方案，可有效延長病人存活期，相對輕微的副作用亦能改善病人的生活質素。到底免疫治療是甚麼？原理為何？哪些人合用？由醫生一一拆解。

【初期病徵不明顯　預防胃癌由生活習慣開始：按此

病人憂療效低及副作用大

香港大學內科學系臨床助理教授趙欣醫生指，香港的癌症病人普遍對免疫治療存有3大迷思：認為藥物好新、覺得自己是白老鼠、懷疑免疫治療的成效。在種種疑慮的影響下，病人有機會延誤治療黃金期，錯過最適切的治療時間和方法。她提醒，釐清對治療方案的誤解、加強認知，有助病人了解和選擇療法。「其實免疫治療早在2011年已獲FDA（美國食品及藥物管理局）批核，而免疫治療5年前已於香港臨床應用，香港的醫護人員已累積應用經驗。臨床研究顯示，經免疫治療後，部分患者的病情能完全緩解，也可延長其存活期，大部分病人的生活質素亦未有受到副作用嚴重影響。有研究更發現，大部分免疫相關的副作用，此療法的緩解比率為70%或以上。」

有別於化療、電療的副作用如嘔吐、食慾不振或身體虛弱，免疫治療常見的副作用為皮膚痕癢、疲累等等，部分人可能有輕微腹瀉。趙醫生亦提醒，副作用因治療方案、病人身體狀況而有不同反應，建議病人若出現任何輕微徵狀，也應該及早通知醫護人員，以便處理。

免疫治療助辨識癌細胞　逐一消滅

免疫治療以「重啟病人的免疫系統」為治療方針，透過此方案重啟人體的免疫系統的「辨識」能力，以識別並對抗癌細胞。「癌症病人體內的癌細胞得以生存，並不受控地生長，原因為免疫系統未能辨別癌細胞為入侵者。免疫治療就像『撻』返着免疫系統。」趙醫生解釋。

近年常用的免疫治療分為CTLA-4抑制劑和PD-1抑制劑兩種，前者可增加免疫細胞的數量、建立免疫記憶以延長治療效果，後者則可重啟身體免疫系統，從而認得出癌細胞。兩者相輔相成，可分開單獨使用，亦可同時使用。

【預防中風要趁早　檢查及治療雙管齊下減風險：按此

成晚期癌症病人新希望

雖然化療、電療等方案沿用已久，但也並非對每一種癌症都有明顯功效，而免疫治療這種新方案，正正能補足這個缺口。「解決了好多以前使用化療，或標靶藥都無法處理的腫瘤。如黑色素瘤或腎癌的病人，其實傳統化療作用不大，免疫療法的出現，改變了我們的治療方式。」同時間，也讓這類病人有藥可醫，控制着病情。

如有73歲的男患者，兩年前出現血尿、食慾不振、體重下降的徵兆，經掃瞄後發現左腎的腫瘤延伸至大靜脈，並已轉移至胸腔和兩邊肺部，淋巴都有擴散，屬第四期腎癌，需做手術切除左腎。病人同年開展雙免疫治療後，情況漸趨穩定，今年掃瞄後亦發現沒有活躍的癌細胞，體重更由60公斤回升至74公斤。另有55歲的大腸癌及黑色素瘤患者，兩年前確診第三期大腸癌，經手術和化療後，同年年底又嚴重貧血，出現氣喘和咳血的情況，源頭為肺部出血，若惡化有機會浸肺窒息而死。檢查後發現，病因為皮膚癌黑色素瘤，已擴散至肺部。去年初開始免疫治療後，血色素逐漸回復正常，病情也變得穩定，至今已超過1年。

 

作者：許諾

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：末期癌症病人新希望 拆解免疫治療迷思（收費文章）】

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