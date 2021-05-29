【好去處】半島精品店與咖啡廳新開幕　城中打卡點分3區域　兼可讀名牌歷史

半島精品店與咖啡廳昨日（28日）開幕。這設於半島酒店地庫的新地標，佔地3,000呎，分為3個區域，包括新設的咖啡廳、Assouline書店及零售精品專區。全間旗艦店除了書店外，都以半島酒店命名的「半島綠」為主要色調。

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咖啡廳：小巧精緻城中打卡點



不過，咖啡廳佔地只有480呎，兩旁放了5張「半島綠」的弧形梳化座椅，共可容納25人，中間則擺放了賣相精美的蛋糕陳列櫃。至於咖啡吧枱，則放了一幅出自Studio Appetit藝術家Ido Garini手筆、4.2米長的攝影拼貼作品。Ido的創作喜歡以美食作為靈感，再加上他珍藏的數百件裝飾精品，食客可以邊食邊欣賞。



咖啡廳有駐場咖啡師提供拉花藝術的手工咖啡，下午茶除了半島招牌的英式鬆餅外，還有許多外形像甜品，實質是新打造的鹹點，如雞蛋西芹卷、蝦配糖漬檸檬、吞拿魚泡菜等等；還有精品店的招牌甜品：拿破崙及士多啤梨卷。

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零售區：寬敞舒適增設品茗區



新張的零售精品專區，比舊店大一倍有多，達2,250呎，各式的美食精品，都有極寬敞的空間展示。像一入門口，就會見到朱古力及時令精品的陳列，而陳列架後，則是擺放了不同美食精品陳列櫃，如各式適合大人小朋友的紀念品，包括極受歡迎的門僮小熊；半島的3款House Wine──Deutz香檳、加州Keller Estate的紅白酒；20款的茶葉（最好賣是Peninsula Blend）、不同的醬料（如XO醬、八寶醬、蝦乾辣椒醬等）、小吃零食（蝴蝶酥、龍鬚糖等）等。



書店：休閒空間閱讀名牌歷史



書店則是法國著名出版商Assouline在亞洲的第一間書店，將包括飲食、旅遊、設計、藝術等的巨型書籍展示出來，當中不乏世界各地名牌的書籍，如Chanel、YSL、LV等，售價由450元起，亦有些書籍標價達8,880元！書籍包括《紫禁城》、《The Impossible Collection of Wine - The 100 Most Exceptional Vintages of the Twentieth Century》等。



作者：何小雲

責任編輯：招美寶、郭秀芳

（節錄）

【原文：延續經典下午茶 3,000呎半島精品店+咖啡廳月底開幕】

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