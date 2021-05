【好去處】半島精品店與咖啡廳新開幕　城中打卡點分3區域　兼可讀名牌歷史

半島精品店與咖啡廳昨日(28日)開幕。這設於半島酒店地庫的新地標,佔地3,000呎,分為3個區域,包括新設的咖啡廳、Assouline書店及零售精品專區。全間旗艦店除了書店外,都以半島酒店命名的「半島綠」為主要色調。

咖啡廳:小巧精緻城中打卡點



不過,咖啡廳佔地只有480呎,兩旁放了5張「半島綠」的弧形梳化座椅,共可容納25人,中間則擺放了賣相精美的蛋糕陳列櫃。至於咖啡吧枱,則放了一幅出自Studio Appetit藝術家Ido Garini手筆、4.2米長的攝影拼貼作品。Ido的創作喜歡以美食作為靈感,再加上他珍藏的數百件裝飾精品,食客可以邊食邊欣賞。



咖啡廳有駐場咖啡師提供拉花藝術的手工咖啡,下午茶除了半島招牌的英式鬆餅外,還有許多外形像甜品,實質是新打造的鹹點,如雞蛋西芹卷、蝦配糖漬檸檬、吞拿魚泡菜等等;還有精品店的招牌甜品:拿破崙及士多啤梨卷。

零售區:寬敞舒適增設品茗區



新張的零售精品專區,比舊店大一倍有多,達2,250呎,各式的美食精品,都有極寬敞的空間展示。像一入門口,就會見到朱古力及時令精品的陳列,而陳列架後,則是擺放了不同美食精品陳列櫃,如各式適合大人小朋友的紀念品,包括極受歡迎的門僮小熊;半島的3款House Wine──Deutz香檳、加州Keller Estate的紅白酒;20款的茶葉(最好賣是Peninsula Blend)、不同的醬料(如XO醬、八寶醬、蝦乾辣椒醬等)、小吃零食(蝴蝶酥、龍鬚糖等)等。



書店:休閒空間閱讀名牌歷史



書店則是法國著名出版商Assouline在亞洲的第一間書店,將包括飲食、旅遊、設計、藝術等的巨型書籍展示出來,當中不乏世界各地名牌的書籍,如Chanel、YSL、LV等,售價由450元起,亦有些書籍標價達8,880元!書籍包括《紫禁城》、《The Impossible Collection of Wine - The 100 Most Exceptional Vintages of the Twentieth Century》等。



