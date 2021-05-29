  • 31°C
香港時間 : 2021529日 (週六) 11:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好去處】半島精品店與咖啡廳新開幕　城中打卡點分3區域　兼可讀名牌歷史

精明消費 10:00 2021/05/29

分享：

半島精品店與咖啡廳昨日（28日）開幕。這設於半島酒店地庫的新地標，佔地3,000呎，分為3個區域，包括新設的咖啡廳、Assouline書店及零售精品專區。全間旗艦店除了書店外，都以半島酒店命名的「半島綠」為主要色調。

【信和夥AlipayHK推消費券優惠　新客可獲高達70元電子禮券：按此

■按圖看半島精品店與咖啡廳■

    點擊圖片放大
    +5
    +4


咖啡廳：小巧精緻城中打卡點

不過，咖啡廳佔地只有480呎，兩旁放了5張「半島綠」的弧形梳化座椅，共可容納25人，中間則擺放了賣相精美的蛋糕陳列櫃。至於咖啡吧枱，則放了一幅出自Studio Appetit藝術家Ido Garini手筆、4.2米長的攝影拼貼作品。Ido的創作喜歡以美食作為靈感，再加上他珍藏的數百件裝飾精品，食客可以邊食邊欣賞。

咖啡廳有駐場咖啡師提供拉花藝術的手工咖啡，下午茶除了半島招牌的英式鬆餅外，還有許多外形像甜品，實質是新打造的鹹點，如雞蛋西芹卷、蝦配糖漬檸檬、吞拿魚泡菜等等；還有精品店的招牌甜品：拿破崙及士多啤梨卷。

【時代廣場展銷集　Calvin Klein、Lacoste、Columbia等品牌低至一折：按此

零售區：寬敞舒適增設品茗區

新張的零售精品專區，比舊店大一倍有多，達2,250呎，各式的美食精品，都有極寬敞的空間展示。像一入門口，就會見到朱古力及時令精品的陳列，而陳列架後，則是擺放了不同美食精品陳列櫃，如各式適合大人小朋友的紀念品，包括極受歡迎的門僮小熊；半島的3款House Wine──Deutz香檳、加州Keller Estate的紅白酒；20款的茶葉（最好賣是Peninsula Blend）、不同的醬料（如XO醬、八寶醬、蝦乾辣椒醬等）、小吃零食（蝴蝶酥、龍鬚糖等）等。

書店：休閒空間閱讀名牌歷史

書店則是法國著名出版商Assouline在亞洲的第一間書店，將包括飲食、旅遊、設計、藝術等的巨型書籍展示出來，當中不乏世界各地名牌的書籍，如Chanel、YSL、LV等，售價由450元起，亦有些書籍標價達8,880元！書籍包括《紫禁城》、《The Impossible Collection of Wine - The 100 Most Exceptional Vintages of the Twentieth Century》等。


作者：何小雲

責任編輯：招美寶、郭秀芳

（節錄）

【原文：延續經典下午茶 3,000呎半島精品店+咖啡廳月底開幕

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】時代廣場展銷集　Calvin Klein、Lacoste、Columbia等品牌低至一折
2021/05/28
【消費優惠】時代廣場展銷集　Calvin Klein、Lacoste、Columbia等品牌低至一折
【消費優惠】OK便利店限時優惠　Häagen-Dazs迷你雪糕杯$100/5件
2021/05/28
【消費優惠】OK便利店限時優惠　Häagen-Dazs迷你雪糕杯$100/5件
【5000元消費券】信和夥AlipayHK推消費券優惠　新客可獲高達70元電子禮券
2021/05/27
【5000元消費券】信和夥AlipayHK推消費券優惠　新客可獲高達70元電子禮券
【新冠疫苗】機管局推抽獎計劃　6萬張機票送已接種疫苗香港居民及機場員工
2021/05/27
【新冠疫苗】機管局推抽獎計劃　6萬張機票送已接種疫苗香港居民及機場員工
【消費優惠】馬拉松便服及運動名牌開倉低至2折
2021/05/27
【消費優惠】馬拉松便服及運動名牌開倉低至2折
甜品 美食 文娛藝術 咖啡 閱讀 朱古力 蛋糕 下午茶 酒店

下一篇文章

【打針送樓】打針實現置業夢？　信置華置捐觀塘凱滙單位值千萬　點參加？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年
【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年
【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠
【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠
【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽（更新至5月26日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽（更新至5月26日）
【5000元消費券】網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【5000元消費券】網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？