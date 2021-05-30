▲ 【ESG】把握碳減排發展機遇 港須加快綠色金融發展步伐

中美雙方發表了《中美應對氣候危機聯合聲明》，指出中美兩國將在氣候問題上致力相互合作。對於減碳的大趨勢，香港也可以發揮作用。作為亞洲重要的金融中心，香港可以發展成為綠色金融的籌資中心，為中國和亞太地區的低碳轉型積累資金，提供金融服務。因此，香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會，以至香港交易所等相關金融機構，有必要加快配合發展的步伐。

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為減碳時代貢獻 推動進地產建築節能

儘管香港的製造業已很少，但有許多本港企業家在內地和亞洲其他國家進行生產投資。此外，香港擁有巨大的房地產開發部門，如果這些相關部門企業能夠把握瞄準未來的前景，完全可以站在製造和建築節能的最前綫，對減碳時代作出貢獻。值得強調的一點是，政府必須在其中發揮至關重要的作用，盡快收緊所有相關法規，以滿足和落實減碳目標的要求。

由於每家企業遲早都需要核算和報告其「環境足迹」，本港的勞動力亦需要及時着手學習減碳方面的基礎知識，而香港的大型服務業無疑可以「先行一步」，進行綠色生產和營銷。在各方努力下，香港將在這個碳減排放的潮流中，大有作為。

事實上，在中美兩國呼籲其他國家政府在COP26之前加緊努力合作下，各國和企業已開始推進其各目的減碳時間表和目標，在這發展趨勢下，香港應及時採取配合行動，不宜延宕，早一步把握當中的發展機遇。

（節錄）

【原文：港須及時把握 碳減排發展機遇】

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