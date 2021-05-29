【危疾保險】怕蝕底？計到盡？　無限索償危疾保啱唔啱使？

讀者陳小姐今年45歲，是一家公營機構中層管理層的人員。最近重新檢討自己現有的保險，發現現時的危疾保障有需要重新部署及加強，所以特此來信尋求專業意見。

作為一名專業的理財顧問，除了為客戶作理性分析外，也要顧及客戶的心理感受部分，陳小姐便是一個典型的例子。筆者要在此要說她少少「壞話」：陳小姐的性格是有少許的瑕疵，凡事斤斤計較，怕「蝕底」，着數盡取，凡事不是雙贏，盡可能是她一人獨贏。她最喜歡吃自助餐，因為食物種類多，可盡情地吃，要吃回成本，若果可以吃到對方虧本更好！

【無限次賠償vs無限種疾病 點解賠償差咁遠？：按此】

舊式醫保年期只保障到65歲

她現時的危疾保險是剛出來工作時購買的。首先基於醫療通脹的關係，她現時手上的那份醫療保險保額根本不足應付她的需要。再者，那份醫療保險是屬於舊式的類型，保障年期只到65歲，這點亦是她最為擔心的。到了65歲已退休，她哪有錢再供另一份危疾保險呢？而且，65歲才買危疾保險，保費應該相當驚人，申請甚至有可能不被接納。加上現時香港人的平均年齡不斷向上調整，危疾保險的個人保障需求也隨之不斷上升，因此她希望選擇一份更周全的新危疾保險，代替現時這一份。

【若保險公司倒閉 投保人會否得到保障？：按此】

每項嚴重疾病可獲一次賠償

大家可能覺得，非常簡單地只要揀選一份危疾保險所覆蓋的嚴重疾病種類最多便行了。但陳小姐除了要種類多，更想要每一種疾病萬一不幸中了也可以索償，之後再中其他類型則可再索償。情況就如吃自助餐，吃完海鮮，吃牛扒，再吃食魚生，總之想吃甚麼就吃甚麼，無限次任食。可惜大部分的危疾保險，除了癌症、中風及心臟病外，其他嚴重疾病經過一次索償之後，保障便用完了。

筆者得知一間意大利的保險公司新推出了一款新的危疾保險，正能滿足陳小姐的要求。這款新的危疾保險和現時市場上一般的危疾保險一樣，除了癌症、中風、心臟病等作出多次賠償和保障至100歲外，它的賣點是無限索償，即是說，覆蓋的69種嚴重疾病中，基本上是每項嚴重疾病最多可獲一次保障賠償。這樣就如吃自助餐的情況一樣，若陳小姐有「本事」每年中一次這69種嚴重疾病的其中一種，便會獲得一次的保障索償。陳小姐終於找到她理想的危疾保險了。坦白說，怎可能有機會中這麼多的嚴重疾病呢？但是陳小姐感覺上舒服，這點是非常重要的，於是就為她安排申請好了。

（節錄）

【原文：新款危疾保險 可以無限索償】

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