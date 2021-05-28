【報稅2021】稅務文件太複雜？！　一文睇晒漏報不同稅項要點作修訂！

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【報稅2021】報稅、扣稅攻略懶人包（更新至5月28日）
前文提到發現漏報稅項資料，有三種情況的處理方法。若納稅人是透過互聯網提交報稅表，可登入「稅務易」作更正或補充資料。
若想更改已提交的文本報稅表內的錯漏資料，則要以書面方式向評稅主任提出，並要以報稅表所要求的格式提供補充資料，或使用稅務局提供的表格作修訂。詳列如下：
|未收到有關評稅通知書而發覺的錯漏
|如何作出修訂
|漏報／少報收入
|
提交收入詳情：
|申報過多的扣除／免稅額
|提交申報過多的扣除／免稅額的詳情
|有薪俸收入的人士，沒有在報稅表上選擇「合併評稅」
|如納稅人沒有選擇與配偶分開以個人入息課稅方式評稅及「合併評稅」對納稅人有利，稅務局會發出BIR50E表格，邀請納稅人及其配偶二人作出選擇
|賺取租金收入的業主或經營業務賺取利潤的人士，沒有在報稅表上選擇「個人入息課稅」
|如符合申請資格，可提交 IR76C 表格
|忘記申請扣除「居所貸款利息」或「為獲取物業出租收入而支付的利息」
|提交IR6072 表格
|忘記申請扣除「根據自願醫保計劃保單繳付的合資格保費」
|提交IR6173 表格
|忘記申請供養父母／祖父母免稅額或長者住宿照顧開支
|提交 IR6071 表格
|忘記申請子女免稅額及供養兄弟姊妹免稅額
|提交 IR6044 表格
|忘記更改通訊地址
|提交 IR1249 表格
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責任編輯：鄭樂怡
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欄名 : 知多啲