【報稅2021】稅務文件太複雜？！　一文睇晒漏報不同稅項要點作修訂！

前文提到發現漏報稅項資料，有三種情況的處理方法。若納稅人是透過互聯網提交報稅表，可登入「稅務易」作更正或補充資料。

若想更改已提交的文本報稅表內的錯漏資料，則要以書面方式向評稅主任提出，並要以報稅表所要求的格式提供補充資料，或使用稅務局提供的表格作修訂。詳列如下：

【夫婦報稅知多啲！ 咩情況下合併報稅會較有利？：按此】

責任編輯：鄭樂怡

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