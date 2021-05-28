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【報稅2021】稅務文件太複雜？！　一文睇晒漏報不同稅項要點作修訂！

個人增值 13:10 2021/05/28

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前文提到發現漏報稅項資料，有三種情況的處理方法。若納稅人是透過互聯網提交報稅表，可登入「稅務易」作更正或補充資料。

若想更改已提交的文本報稅表內的錯漏資料，則要以書面方式向評稅主任提出，並要以報稅表所要求的格式提供補充資料，或使用稅務局提供的表格作修訂。詳列如下：

未收到有關評稅通知書而發覺的錯漏 如何作出修訂
漏報／少報收入

提交收入詳情：

  1. 薪俸收入：僱主名稱、受僱職位、受僱期間、漏報／少報收入款額
  2. 全權物業租金收入：要以報稅表第3部「物業稅」的格式提交資料
  3. 獨資業務：以報稅表第5部「利得稅」的格式提交資料。
申報過多的扣除／免稅額 提交申報過多的扣除／免稅額的詳情
有薪俸收入的人士，沒有在報稅表上選擇「合併評稅」 如納稅人沒有選擇與配偶分開以個人入息課稅方式評稅及「合併評稅」對納稅人有利，稅務局會發出BIR50E表格，邀請納稅人及其配偶二人作出選擇
賺取租金收入的業主或經營業務賺取利潤的人士，沒有在報稅表上選擇「個人入息課稅」 如符合申請資格，可提交 IR76C 表格
忘記申請扣除「居所貸款利息」或「為獲取物業出租收入而支付的利息」 提交IR6072 表格
忘記申請扣除「根據自願醫保計劃保單繳付的合資格保費」 提交IR6173 表格
忘記申請供養父母／祖父母免稅額或長者住宿照顧開支 提交 IR6071 表格
忘記申請子女免稅額及供養兄弟姊妹免稅額 提交 IR6044 表格
忘記更改通訊地址 提交 IR1249 表格

【夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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