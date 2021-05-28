▲ 【保險業】疫下吸納各行專才 保險業憧憬後疫情發展前景

新冠肺炎疫情在全球蔓延已超過一年，香港市民在這段期間健康意識不斷提高。早前《宏利亞洲康健調查》的結果顯示，香港受訪者普遍積極改善健康，更有超過一半受訪者計劃在未來半年內投保新的保險產品，反映港人愈趨認同保險的價值，大眾對健康及退休保障需求日益殷切。

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數碼轉型 遙距投保受歡迎

雖然疫情期間市民傾向減少見面，但各大保險公司都善用科技，透過「虛擬會面」遙距投保平台向客戶以網上視像會議形式銷售產品。這項服務在去年中面世，並經由「保險科技沙盒」計劃獲保險業監管局審批，讓獲授權的保險公司可在商業運作上試用創新的保險科技方案。宏利的「虛擬會面」遙距投保平台旨在為客戶提供更多靈活性，其在疫情較嚴重的時期特別受客戶歡迎。數據顯示，有接近60%遙距投保的保單均是健康保障型產品。

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疫下吸納各行人才

宏利代理人團隊規模持續壯大，過去10年增長逾倍，發展成現時超過1萬人的團隊，成績令人鼓舞。疫情持續超過一年，環球市場及香港經濟均受沉重打擊，航空、酒店、旅遊及零售業等更因各國實施入境限制而面臨著經營寒冬。我們留意到，過去1年不乏有此等行業背景人士加入成爲宏利理財顧問，而且數字更有明顯增長。作為理財顧問需要經常接觸不同客戶，這與航空、酒店業從業員的日常工作有點相似，由於他們過往的工作已累積相當經驗，能夠面對不同客戶層面，這正正是他們其中一個優勢，亦與成為宏利保險理財顧問的要求『以客為先』不謀而合。

憧憬疫後通關內地客增長

另一方面，內地訪港旅客是過去數年香港保險業增長的一大動力。去年疫情令中港兩地往來受阻，但相信疫情緩和後，對多元化資產配置和優質健康保障需求將繼續驅使內地訪港旅客在港投保，刺激本地保險產品需求。

香港保險保障缺口仍然存在，配合「後疫情」恢復通關的憧憬，香港整體保險市場仍有顯著發展空間。宏利將繼續吸納來自各行各業的人材，長遠而言希望代理人數目每年能錄得雙位數增長。