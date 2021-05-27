【精明消費】認清消費者自身的保障及權益

疫情改變了廣大市民的消費習慣，促使網購﹑外賣等更受歡迎。同時，消委會去年接獲超過3萬宗消費投訴，創下5年來新高，其中網購投訴佔整體投訴4成。可見消費者認清法例對自身的保障尤其重要。

法例對消費品的品質及狀況之規定

《貨品售賣條例》第16條規定在衡量出售之貨品的任何說明、貨價及其他有關情況後，其品質必須達到一般人認為滿意的水平。除非賣方在交易前已告知買家，否則貨品必須沒有任何破損。若售貨員在推銷貨品時向消費者透過口頭或書面確認其品質，貨品就必須與所說明的相符，否則便會違反《貨品售賣條例》第15條之要求。

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如果消費者大量入貨，而在交收貨品前賣方提供貨品樣本予消費者過目，那麼根據《貨品售賣條例》第17條，最終購入的那批貨品必須與樣本相符，而且賣方亦必須給予消費者合理的時間驗收整批貨品。

如賣方未能履行上述任何一項責任，便有機會違反合約。在此情況下，《貨品售賣條例》第38條訂明消費者有權拒絕收貨及要求退款。如果消費者在收貨後才發現貨品有問題，便未必可以退貨及取回款項；但若果賣方拒絕更換貨品，消費者則有權向賣方追討賠償。

虛假商品說明及不良營商手法

除了《貨品售賣條例》的保障外，香港法例第362章《商品說明條例》亦提供保障予消費者免受虛假說明所誤導。根據條例第7條，任何人在營商過程或業務運作中把虛假商品說明應用於任何貨品即屬違法。

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《商品說明條例》同時規定5種屬於「不良營商手法」的情況，若果商戶在營商時使用這些「不良營商手法」便有機會被檢控，當中包括具有誤導性遺漏的營業行為、具威嚇性的營業行為、餌誘式廣告宣傳、先誘後轉銷售行為及不當地接受付款。

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