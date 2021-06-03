  • 31°C
香港時間 : 2021603日 (週四) 19:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收息基金】投資派息基金月月收息　銀行投資基金門檻收費比較

基金新聞 18:10 2021/06/03

分享：

【收息基金】投資派息基金月月收息　銀行投資基金門檻收費比較

尋求穩定收息的投資者，除了可留意銀行的定存計劃、買入收息股外，亦可留意每月派息的基金，息率亦相當吸引，最高可高達9厘。現時不少銀行均有提供不同類型的基金選擇，包括股票基金、債券基金，以及ESG主題基金等，投資門檻更低至1元。

【投資磚頭抗通脹？房地產派息基金配息率高達7厘：按此

投資門檻低至1元

不少銀行均有提供基金認購服務，透過銀行的基金平台，投資者可了解銀行專業團隊對基金市場的最新分析，以及各類型的基金表現。現時不少銀行均設有網上認購服務，方便客戶利用手機程式投資基金。此外，為方便基金投資新手，部分銀行更設有投資門檻較低的電子平台，如滙豐的FlexInvest靈活智投，以及恒生的SimplyFund，最低投資金額分別低至100元及1元，並豁免認購費用，只按戶口結餘收取每月戶口費用。

低門檻投資基金電子平台以外，銀行投資基金門檻由1,000元至10,000元不等，部分銀行視乎基金而定。至於認購費用方面，則由1.2%至3.0%不等，視乎戶口類別、基金類別以及認購金額而定。

【每月派息基金配息率達8厘　投資10萬元月月收息逾700元：按此

經銀行投資基金門檻及收費

    點擊圖片放大
    +5
    +4

投資者需要留意，除了要了解銀行的投資基金收費外，計算投資成本時，亦要了解基金公司的收費。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 基金學堂

相關文章

基金股票定價大不同?　 咩係「未知價」?　點解可以有保障啲？
2021/05/18
基金股票定價大不同?　 咩係「未知價」?　點解可以有保障啲？
【抗通脹懶人包】通脹升溫投資攻略（更新至6月3日）
今日
【抗通脹懶人包】通脹升溫投資攻略（更新至6月3日）
【收息基金】基金名稱後的英文代號有甚麼含意？　教你睇邊款基金有息派
2021/05/25
【收息基金】基金名稱後的英文代號有甚麼含意？　教你睇邊款基金有息派
【ESG】晨星：全球主題基金規模3年增逾兩倍　能源轉型主題基金最受歡迎
2021/06/02
【ESG】晨星：全球主題基金規模3年增逾兩倍　能源轉型主題基金最受歡迎

你可能感興趣

基金股票定價大不同?　 咩係「未知價」?　點解可以有保障啲？
17:03 2021/05/18
基金股票定價大不同?　 咩係「未知價」?　點解可以有保障啲？
【抗通脹懶人包】通脹升溫投資攻略（更新至6月3日）
今日 13:39
【抗通脹懶人包】通脹升溫投資攻略（更新至6月3日）
【收息基金】基金名稱後的英文代號有甚麼含意？　教你睇邊款基金有息派
12:50 2021/05/25
【收息基金】基金名稱後的英文代號有甚麼含意？　教你睇邊款基金有息派

最新專欄文章 更多

【基金投資】封閉型VS開放型基金　介紹兩類型基金有咩分別
2021/06/02
【基金投資】封閉型VS開放型基金　介紹兩類型基金有咩分別
【ESG】晨星：全球主題基金規模3年增逾兩倍　能源轉型主題基金最受歡迎
2021/06/02
【ESG】晨星：全球主題基金規模3年增逾兩倍　能源轉型主題基金最受歡迎
【收息基金】投資磚頭抗通脹？房地產派息基金配息率高達7厘
2021/06/01
【收息基金】投資磚頭抗通脹？房地產派息基金配息率高達7厘
【收息基金】每月收息兼分散風險　股債混合基金年息率高達9厘　
2021/05/26
【收息基金】每月收息兼分散風險　股債混合基金年息率高達9厘　
【收息基金】基金名稱後的英文代號有甚麼含意？　教你睇邊款基金有息派
2021/05/25
【收息基金】基金名稱後的英文代號有甚麼含意？　教你睇邊款基金有息派
基金 派息基金 銀行 派息 編輯 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【基金投資】封閉型VS開放型基金　介紹兩類型基金有咩分別
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【藍籌股】呢隻藍籌股息近8%　5月除淨高峰　即睇3大除淨投資策略
【藍籌股】呢隻藍籌股息近8%　5月除淨高峰　即睇3大除淨投資策略
【收息基金】每月收息！非債券基金派息高達9厘　低至8,000元入門
【收息基金】每月收息！非債券基金派息高達9厘　低至8,000元入門
【派息基金】定期派息債券基金最高7至8厘息　低至8,800元可入門
【派息基金】定期派息債券基金最高7至8厘息　低至8,800元可入門
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】2021年首季最佳表現強積金基金排名榜　歐美環球股票基金成大贏家？（附十大表現基金排名）
【MPF】2021年首季最佳表現強積金基金排名榜　歐美環球股票基金成大贏家？（附十大表現基金排名）
【收息藍籌股】唔揀iBond揀藍籌　最高股息率有7.5厘！
【收息藍籌股】唔揀iBond揀藍籌　最高股息率有7.5厘！