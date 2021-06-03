▲ 【收息基金】投資派息基金月月收息 銀行投資基金門檻收費比較

尋求穩定收息的投資者，除了可留意銀行的定存計劃、買入收息股外，亦可留意每月派息的基金，息率亦相當吸引，最高可高達9厘。現時不少銀行均有提供不同類型的基金選擇，包括股票基金、債券基金，以及ESG主題基金等，投資門檻更低至1元。

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投資門檻低至1元

不少銀行均有提供基金認購服務，透過銀行的基金平台，投資者可了解銀行專業團隊對基金市場的最新分析，以及各類型的基金表現。現時不少銀行均設有網上認購服務，方便客戶利用手機程式投資基金。此外，為方便基金投資新手，部分銀行更設有投資門檻較低的電子平台，如滙豐的FlexInvest靈活智投，以及恒生的SimplyFund，最低投資金額分別低至100元及1元，並豁免認購費用，只按戶口結餘收取每月戶口費用。

低門檻投資基金電子平台以外，銀行投資基金門檻由1,000元至10,000元不等，部分銀行視乎基金而定。至於認購費用方面，則由1.2%至3.0%不等，視乎戶口類別、基金類別以及認購金額而定。

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■經銀行投資基金門檻及收費■

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投資者需要留意，除了要了解銀行的投資基金收費外，計算投資成本時，亦要了解基金公司的收費。

責任編輯：李瑩

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