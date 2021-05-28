【理財Star Talk】分享個人理財小秘訣　劉佩玥教你脫離月光族

每一個成功理財的人曾經都是「月光族」？因為窮過先知理財的重要性？近年不少藝人開始在YouTube分享個人如何脫離「月光族」，並公開教一眾「粉絲」如何管理個人財富，當中包括劉佩玥（Moon），目前她的Youtube頻道已有逾4萬訂閱人數。



她在頻道除了分享個人日常生活，化妝、扮靚等資訊，亦有分享個人的理財知識及經歷。Moon提到自己小時候是一個大花筒，「有10蚊會洗足11蚊」，後來受媽媽的監督才有所改變，並總算明白到支出習慣決定儲蓄命運，所以在支出方面她有2個建議給予「粉絲」。



1. 買東西前三思而後行



每次購物時不妨多問自己問題，例如家裡會不會已有同款或同顏色的衣服呢、家裡的化妝品或護膚品是否已經用完了，當問完自己這些問題，應該已經省下不少錢。



2. 買東西重質不重量

一件質料好的衣服可以貴買平穿，而且有質素的衣服比較耐看又耐穿，較一些快時裝更抵穿。

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有效執行這2個方法，應該已可節省不少，但

要脫離「月光族」除了要懂得節省金錢，亦要懂得管理個人的財富。

訂立適合自己的儲蓄方法

每個人的儲蓄習慣都不同，有人喜歡每次出糧將要儲蓄的一部分儲起，其餘的都用作消費。Moon個人則建議將總金額分3份，分別用作生活開銷、儲蓄、家用，亦即我們常常說的「3個信封」理財法。有了這個習慣，之後可以透過調整比例，制定個人的儲蓄方式。而設定個人的儲錢目標也很重要，例如每月儲5,000元，1年後已儲得6萬元、2年後便有12萬元。有了第一筆錢自然可以去下一步，就是學習投資，不過投資那類型及及心態也是她認為重要的一環。



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投資前要有足夠資金儲備

在開始投資較波動的股票或基金前，先要確定個人的流動資金儲備在完全不工作、零收入的狀況下，都能夠維持正常消費和生活至少3個月，以便應付各種需要現金周轉的情況。不過香港生活成本高，近年亦有不少投資專家認為最少要有半年的後備資金，例如每月支出約1萬元，半年即需要最少有6萬元作應急之用。而Moon自己則要求自己更高，她會先確定自己有1年的資金儲備才投資，在投資時亦要有失去所有資本的心理準備。

責任編輯：陳玉蓮

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