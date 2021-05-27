▲ 【ESG】渣打：看好電動車再生能源前景 現時是吸納ESG概念股良機

各國積極推動應對氣候變化政策，實現減排目標，推動環境、社會和公司管治（ESG）相關投資。渣打銀行財富管理高級跨資產策略師林景蔚表示，現時氣候投資已是大勢所趨，尤其看好可再生能源及潔淨能源電動車市場。他又指，目前ESG相關股份的預測市盈率已跌至合理水平，相信目前是長綫投資者的合適吸納時機。

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各國力推減排目標 氣候投資大勢所趨

林景蔚引述去年渣打與諮詢公司Oxford Risk進行的一項全球調查結果顯示，有6成投資者樂意投資ESG股份，當中有逾4成投資者表示，未來3年內有可能將5%至15%資金用作氣候投資，更有超過3成投資者願意投入15%至25%資金。

他指出，受疫情影響，愈來愈多國家關注氣候投資，加上多國已承諾於2060年前達致碳中和，而各國政府將極力推動氣候投資以實現目標，例如美國總統拜登提出的2萬億美元基建計劃，以及歐盟的《綠色政綱》等。林景蔚表示，基金和投資者也開始響應氣候投資。

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ESG概念股見底回升 目前是吸納良機

ESG類股份的估值在今年跑輸大市，但他認為部分股份已見底回升，市盈率亦較合理，相信目前是投資的合適時機，建議投資者吸納相關股票作長綫投資，但行業方面則視乎個別板塊的實際情況。

受惠於科技因素影響，林景蔚認為可再生能源的成本大幅降低，長遠利好ESG投資。他表示，就電動車板塊而言，傳統大車廠已陸續轉型生產電動車，所以歐美和中國的公司均值得投資者留意。水資源發展方面，投資者亦可留意環球的主題基金，進行分散投資。

責任編輯：李瑩

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