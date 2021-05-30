【政府工】懲教署聘工藝教導員　中三學歷月薪2.1萬起　6月3日截止

懲教署招聘工藝教導員（園藝），屬於公務員職位，倘懂得園藝，學歷要求只需中三程度，月薪最高可達36,745元，截止申請日期為本年6月3日。工藝教導員（園藝）主要負責訓練、指導與監管懲教院所內的在囚人士從事園藝及有關工作；監管工序包括植物栽種、土壤改善、灌溉、物料預算、機器操作及保養；執行職業安全及健康守則及相關規例；以及執行其他指派職務。

公務員職位 須輪班當值

招聘資料顯示，申請人學歷只需要中、英文語文能力相當於中三程度，但申請人必須完成園藝行業的學徒訓練或院校訓練課程；或能出示證明，顯示在園藝行業方面具備至少5年工作經驗；以及接受及通過能力傾向測驗和園藝的技能測驗。

月薪相當吸引，由一般紀律人員（員佐級）薪級表第3點（每月21,780元），至一般紀律人員（員佐級）薪級表第20點（每月36,745元）。應徵者如獲聘用，將按公務員聘用條款和服務條件聘用，並成為公務員。附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

獲聘人士受《監獄條例》約束，以及需要穿着制服或須輪班當值及在部門宿舍居住。有意者可經互聯網遞交申請，或將填妥的申請表格，郵寄至香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。

責任編輯：蕭寶玲

【原文︰懲教署聘工藝教導員 中三學歷月薪2.1萬起】

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