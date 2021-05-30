  • 31°C
香港時間 : 2021530日 (週日) 13:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【政府工】懲教署聘工藝教導員　中三學歷月薪2.1萬起　6月3日截止

個人增值 13:00 2021/05/30

分享：

懲教署招聘工藝教導員（園藝），屬於公務員職位，倘懂得園藝，學歷要求只需中三程度，月薪最高可達36,745元，截止申請日期為本年6月3日。工藝教導員（園藝）主要負責訓練、指導與監管懲教院所內的在囚人士從事園藝及有關工作；監管工序包括植物栽種、土壤改善、灌溉、物料預算、機器操作及保養；執行職業安全及健康守則及相關規例；以及執行其他指派職務。

公務員職位　須輪班當值

招聘資料顯示，申請人學歷只需要中、英文語文能力相當於中三程度，但申請人必須完成園藝行業的學徒訓練或院校訓練課程；或能出示證明，顯示在園藝行業方面具備至少5年工作經驗；以及接受及通過能力傾向測驗和園藝的技能測驗。

月薪相當吸引，由一般紀律人員（員佐級）薪級表第3點（每月21,780元），至一般紀律人員（員佐級）薪級表第20點（每月36,745元）。應徵者如獲聘用，將按公務員聘用條款和服務條件聘用，並成為公務員。附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

獲聘人士受《監獄條例》約束，以及需要穿着制服或須輪班當值及在部門宿舍居住。有意者可經互聯網遞交申請，或將填妥的申請表格，郵寄至香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文︰懲教署聘工藝教導員 中三學歷月薪2.1萬起

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【旅遊業】疫後復甦在望　旅行社聘本地遊外遊人才
2021/05/29
【旅遊業】疫後復甦在望　旅行社聘本地遊外遊人才
【薪酬報告】調查：打工仔人工平均加0.4%　加幅最高3.8%　係邊個行業？
2021/05/24
【薪酬報告】調查：打工仔人工平均加0.4%　加幅最高3.8%　係邊個行業？
【職場福利】新巴城巴推出半年有薪產假　提升女僱員生育保障
2021/05/23
【職場福利】新巴城巴推出半年有薪產假　提升女僱員生育保障
【失業率】本港最新失業率回落至6.4%！　零售住宿及膳食服務業改善最明顯
2021/05/21
【失業率】本港最新失業率回落至6.4%！　零售住宿及膳食服務業改善最明顯
【大灣區】廣州南沙吸港澳青年就業　簽約1年過試用期可獲3,000人民幣獎勵
2021/05/20
【大灣區】廣州南沙吸港澳青年就業　簽約1年過試用期可獲3,000人民幣獎勵
職場活動 職場文化 政府工 職場貼士 職場技能 有薪假 香港 懲教署 灣仔 服務

下一篇文章

【ET財智Talk】投資電玩概念　 哪些市場具潛力？（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

香港千萬富翁　窮得只剩「它」？
香港千萬富翁　窮得只剩「它」？
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【財務自由】37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？
【財務自由】37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？
【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約
【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬