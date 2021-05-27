【危疾保險】無限次賠償vs無限種疾病　點解賠償差咁遠？

忠意加愛對三大危疾無限次賠償 賠償更較易掌握

近年危疾病人的存活率提高，病人確診首次危疾後便難以再投保，在漫長人生路上，亦有再次面對危疾的風險，因此不少客戶都着重危疾保險的多重保障。

我們再以個案說明，假設投保人為35歲非吸煙男性，保額100萬元，於38歲患第二期腸癌、58歲確診腎衰竭、至70歲不幸中風，見圖2。

對於忠意加愛，於等候期後，確診受保危疾，每次保險公司都賠100萬，所以3次嚴重危疾總賠償額為300萬。市場上多數定期危疾保險只賠單次，但忠意加愛卻罕有為癌症、心臟病及中風，提供「無限次賠償」。即使其他嚴重危疾，忠意加愛亦至少可賠一次，每次賠償100%保額。

友邦唯一摯保雖沒有就疾病種類設限，但賠償受嚴重情況限制，未必每次都能賠償100%保額。如例子中，第二期腸癌估計賠60萬元、腎衰竭預估賠80萬元，2次總賠償額為140萬元（即140%保額）。經過兩次索償後，嚴重狀況賠償達到保額120%，保單便會終止，所以往後發生之中風，亦不會得到賠償。

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危疾後餘生免保費？比較保費豁免細節

延續圖2例子，為甚麼受保人所繳的保費也有顯著差別？忠意加愛設有保費豁免機制，例子中受保人只繳付3年保費（約2萬），因確診嚴重疾病，即豁免以後的保費，並可繼續享有終身保障。一般言而，保費豁免條款甚少出現於定期危疾保險，同類產品中，忠意加愛罕有提供保費豁免，豁免所有嚴重危疾後的保費，至保障期完結（100歲）。

其實，友邦唯一摯保也有保費豁免措施，但要符合嚴格的條件才可全數豁免往後保費，保障期僅限至85歲。圖2例子中，當受保人索償第二期腸癌（賠60%保額），在賠償不足100%保額的情況下，就只可豁免部分保費，即隨後的60%保費可獲豁免。但在第一次及第二次索償之間，受保人於20年內仍要支付約9萬保費。

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未知疾病賠償 還看嚴重程度

針對常見的危疾個案，按受保危疾作賠償的忠意加愛，賠償額相對易於掌握，三大危疾更可得無限次賠償；而按嚴重程度賠償的友邦唯一摯保，消費者就要了解計劃所指的嚴重、很嚴重、極嚴重程度，才可計算賠償額。當然，友邦唯一摯保賣點是無限種疾病，包括未知疾病。以新冠肺炎為例，如果友邦唯一摯保的受保人因新冠肺炎而住院連續10日或以上、並連續入住連續3日或以上入住深切治療病房，便可賠償50%保額；但如果受保人只是住院，將不獲賠償。至於忠意加愛，若因為新冠肺炎導致肺功能損失至指定程度，如永久性及不可逆轉地下降，將賠償100%保額。

與忠意加愛一樣，文章開首提到的忠意跨越亦無限次賠償三大危疾，但後者是終身危疾保險，受保人在自選年期內繳付保費完畢後，便可享有終身保障，首次嚴重危疾索償後也享有保費豁免。由於我們無法預料危疾早來或遲來，如果危疾遲來，終身危疾保險的保費或早已繳完，但受保人仍有終身保障。試想想，若家長為小朋友投保，即使短期內患危疾的機會很低，但正因為風險較低，小朋友的保費亦較低，到供款完畢時，孩子大概長大成人，便得到終身保障，享無限次賠償，這正是終身危疾保險的優勢。

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以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。以上資料更新至 2021年5月20日。

【文章來源：10Life；原題：【無限次賠償vs 無限種疾病】「無限」危疾保險對壘 點解賠償差咁遠？，已獲授權轉載。】

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