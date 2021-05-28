【報稅2021】提交綠色炸彈後發現漏報資料應點算？　3種情況有不同方法！

稅務局已在本月初發出262萬份個別人士報稅表，並須在6月3日或之前繳交，相信有不少打工仔都已經透過郵寄或網上報稅方法提交報稅表。但萬一發現自己漏報免稅額、收入、物業稅等資料的話，應如何是好？以下將會講解3種情況的處理方法，以免大家因漏報稅而要繳交罰款！

【稅務局發逾260萬份個人報稅表 最遲6月3日交表：按此】

情況一：提交報稅表後、收到稅單前發現

若在提交報稅表後、收到評稅單前發現填錯資料，想更改已提交的文本報稅表內的錯漏資料，有2種以書面方式的更改方法。首先，是以書信方式向評稅主任提出，信中要列明利得稅檔案號碼、身份證號碼及姓名等資料，並要列明在各種錯漏情況下如何更正及提交補充資料。另外，亦可以使用當局提供表格提出修訂（詳見此文章）。

■書面更改報稅資料的2種方法■

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若透過網上報稅的話，可在登入「稅務易」帳戶後，在熒幕左方功能表選擇「聯絡我們」，按「是」及「繼續」按鈕，再選擇「xxxx/xx課稅年度報稅表的補充資料」方格，於「查詢詳情」內清楚註明有關更正事項或補充資料事項的詳情。完成後，按「寄出」按鈕。

■網上更改報稅資料流程■

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情況二：在收到稅單後發現

若在收到評稅單後，不同意評稅結果及發現資料有錯，必須在評稅通知書發出日期後1個月內提出反對評稅，清楚說明反對的理由。另外，可填妥IR831表格，適用於反對的部分，並提供證明文件，簽署後再交回稅務局。

■反對評稅流程■

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【夫婦報稅知多啲！ 咩情況下合併報稅會較有利？：按此】

情況三：繳稅後發現有錯漏

稅務條例是容許納稅人就報稅表上的錯誤或遺漏向稅局提出更正，但更正須在該課稅年度結束後6年內，或在有關的評稅通知書送達日期後的6個月內作出申請（以時間較後者為準）。納稅人同樣可以以上情況一的書信或表格方式提出修訂。如評定有多繳稅款，則可獲退還稅款。

所指的錯誤及遺漏包括：報稅表或附表的計算上出現算術錯誤、評稅主任在調整評稅時出現算術錯誤、法律錯誤；以及遺漏申請免稅額、遺漏申請扣稅額、稅局評稅時，漏了考慮某些事實等。

蓄意逃稅會遭檢控

根據稅務條例，當中列明納稅人有責任依時遞交報稅表，確保報稅表內容正確和打擊所有蓄意意圖逃稅或協助他人逃稅的行為。如有違例，稅務局可根據《稅務條例》第80條或第82條或以外的條例進行檢控。因此，大家千萬不要存有僥倖心態，要如實報稅，發現有錯漏要及時向稅務局作出更正。

責任編輯：鄭樂怡

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