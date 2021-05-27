【危疾保險】無限次賠償vs無限種疾病　點解賠償差咁遠？

「無限」就無敵？未來風險難以預知，若保險能提供「無限」保障，當然非常吸引。然而「無限」是指甚麼呢？市場上，「無限」概念的危疾保險產品不多，暫時只有友邦AIA的唯一摯保–全面保障（下稱友邦唯一摯保）、忠意香港Generali的加愛無限保（下稱忠意加愛）及跨越無限保（下稱忠意跨越）。雖然這些產品都標榜「無限」，但同中存異。忠意跨越是終身危疾保險；而友邦唯一摯保及忠意加愛均設指定續保年期，沒有儲蓄成份，可歸類為定期危疾保險，本文將集中比較後者。

友邦唯一摯保危疾賠償額難料 視乎嚴重程度

客戶一般最關心的三大危疾為癌症、心臟病及中風，佔危疾保險索償約9成，因此我們先比較三大危疾的賠償；假設保額為100萬元，圖表1列出疾病的嚴重程度。

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【保費一樣 賠償額相差超過5成？邊份終身危疾保性價比最高？：按此】

友邦唯一摯保標榜「無限種疾病」保障，賠償額按受保人的患病嚴重情況而定。上述個案中，友邦唯一摯保就第三期肺癌的預計賠償60萬，心臟病發（需搭撟手術）則賠50萬，中風預計可賠100萬元。同樣是嚴重危疾，為甚麼賠償差異這麼大？因為計劃是按醫療過程、嚴重程度來計算賠償，單次賠償介乎10%至160%保額。因此即使是嚴重危疾，也未必能賠償100%保額。如果上述個案再「加辣」，舉例癌症達到第四期、心臟嚴重至衰竭等，賠償額可再提高。不過，受保人要理解這複雜的條件及計算，才可預計賠償額。

反觀，忠意加愛視癌症、心臟病發、中風為嚴重危疾，受保人可得100萬元賠償。當受保人確診受保危疾，便可得到100%保額之賠償，毋須在危疾之上再「加辣」來計算賠償。所以，受保人只需了解受保疾病的定義，就較容易掌握賠償額。連三大危疾在內，忠意加愛將69種疾病列為嚴重危疾，賠償100%保額。

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以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。以上資料更新至 2021年5月20日。

【文章來源：10Life；原題：【無限次賠償vs 無限種疾病】「無限」危疾保險對壘 點解賠償差咁遠？，已獲授權轉載。】