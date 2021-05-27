【ESG】政府年內發行綠色零售債券　擬提高政府債券及綠債借款上限

港府近年致力推動綠色金融，實現低碳轉型。財經事務及庫務局局長許正宇表示，本年度政府將發行綠色零售債券。為增加發債的彈性，政府擬根據《借款條例》向立法會提交兩項決議案，將政府債券計劃的借款上限，由目前的2000億元提高至3000億元。另一項決議案旨在將政府綠色債券計劃的借款上限，由目前的1000億元提高至2000億元。

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財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府債券計劃及政府綠色債券計劃一直透過定期發行機構債券、零售債券及綠色債券，發揮推動香港債券市場發展的重要功能。過往在兩個計劃下發行的債券都錄得超額認購，證明計劃深受市場歡迎。他期望，兩個規模更大的計劃能滿足本地及國際投資者對優質政府債券不斷上升的需求，鞏固香港作為亞洲領先債券市場的地位，並增強作為國際金融中心的競爭力。

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他續指，會擴大政府綠色債券計劃的涵蓋範圍，讓募集的資金可為更多種類的綠色項目提供資金，讓政府進一步開拓綠色債券市場，以支持香港低碳轉型，鞏固香港作為區內綠色金融樞紐的地位。

除了發行通脹掛鈎債券（iBond）外，本年度政府更會將銀色債券的合資格認購年齡由過往的65歲降低至60歲，並發行綠色零售債券，希望盡快提高兩個計劃的借款上限，讓政府日後的發債安排更具彈性。

責任編輯：李瑩

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