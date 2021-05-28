【消費優惠】CheckCheckCin米水茶飲買一送一　海港集團超值龍蝦4人餐$768

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. CheckCheckCin：米水茶飲買一送一

至6月13日，逢星期五、六、日於CheckCheckCin門市購買任何米水茶飲，即享買一送一優惠！

要注意此優惠不適用於上環店，而送贈之茶飲限同款口味米水茶飲。

分店：

銅鑼灣告士打道311號皇室堡地下G14號舖

東區太古城道18號太古城中心1樓L109舖

尖沙咀梳士巴利道3號星光行2樓L216櫃位

元朗朗日路8號形點II A262a號舖

將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G91號舖

2. 海港集團：超值龍蝦4人餐$768

海港飲食集團近日推出超值龍蝦4人餐、超值長腳蟹鮑魚6人餐，分別只需768元及1,280元。是次優惠只限堂食，另收菜芥及加一服務費，每天早上11時開始供應。

分店一覽

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3. 7-Eleven：MÖVENPICK雪糕$100/5杯

由即日起至5月30日，到7-Eleven買MÖVENPICK雪糕100毫升（各款），100元買到5杯！部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。

撰文︰hket小編

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