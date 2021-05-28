【消費優惠】OK便利店限時優惠 Häagen-Dazs迷你雪糕杯$100/5件 精明消費 09:00 2021/05/28 分享： 呢種天氣真小編諗大家都好想食返杯雪糕。OK便利店推出限時優惠，推廣期至5月30日止。Häagen-Dazs迷你雪糕杯（各款）100元有5件，用埋電子優惠券仲可以加15元加購第六件，同時仲有魔爪碳酸能量飲料（355毫升）罐裝低至12元！ ▼點擊圖片放大 電子優惠券傳送門 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【5000元消費券】信和夥AlipayHK推消費券優惠 新客可獲高達70元電子禮券 2021/05/27 【5000元消費券】信和夥AlipayHK推消費券優惠 新客可獲高達70元電子禮券 【新冠疫苗】機管局推抽獎計劃 6萬張機票送已接種疫苗香港居民及機場員工 2021/05/27 【新冠疫苗】機管局推抽獎計劃 6萬張機票送已接種疫苗香港居民及機場員工 【消費優惠】馬拉松便服及運動名牌開倉低至2折 2021/05/27 【消費優惠】馬拉松便服及運動名牌開倉低至2折 【消費優惠】一田購物優惠日1折起 今日開始 2021/05/27 【消費優惠】一田購物優惠日1折起 今日開始 【消費優惠】豐澤網店Apple產品快閃優惠 MacBook Air勁減高達$2000 2021/05/26 【消費優惠】豐澤網店Apple產品快閃優惠 MacBook Air勁減高達$2000 天氣 著數優惠 OK便利店 便利店 雪糕 AR