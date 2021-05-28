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【消費優惠】OK便利店限時優惠　Häagen-Dazs迷你雪糕杯$100/5件

精明消費 09:00 2021/05/28

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呢種天氣真小編諗大家都好想食返杯雪糕。OK便利店推出限時優惠，推廣期至5月30日止。Häagen-Dazs迷你雪糕杯（各款）100元有5件，用埋電子優惠券仲可以加15元加購第六件，同時仲有魔爪碳酸能量飲料（355毫升）罐裝低至12元！

    點擊圖片放大

電子優惠券傳送門

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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