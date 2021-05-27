【職場求生術】放假無覆Email畀老闆鬧？係咪要逆來順受？　人力顧問：睇工作性質

香港打工仔打份工經常出現不同奇聞，近日有網民於討論區表示自己工作期間突然被老闆叫入房大罵，指他的工作態度不好，被無理鬧了數分鐘後，才得知原來由於事主放假期間沒有覆Email，老闆認為事主影響了他的工作進度。

該名打工仔仲連珠炮發狂呻：老闆又話好多嘢忙，處理唔切，成日將自己個責任推去人哋度，扮OT扮忙，樣樣嘢都好急好急，最後仲話「如果一日到黑都係急急急急急，不如睇返係唔係自己能力有問題啦……」唔知各位打工仔又有無遇過咁嘅情況？大家又係咪都好有同感呢？

■網民又點睇？■

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人力資源顧問、人稱Son姐的張慧敏表示 ：

如果10年前你問我，我點都會答一定要覆啦！不過現時世代改變了，放假覆唔覆email真的要視乎工作性質！

Son姐補充，例如是在全球公司工作，香港放假不等於海外放假，若有緊急事需要處理的，那放假check email也是有需要的。另一方面，若你放假前手頭上有工作仍要跟進，你亦需要跟一跟手尾，這是責任心的問題。

另一方面，若是老闆於同事放假期間突然想起有事想同事做的，同事放假後才處理也是很合理的，若真的緊急，老闆不應該選擇以email，而可以選擇打電話。故此，在此情況下，其實是反映公司或老闆的性格問題。在同事放假時間send email給同事，不獲回覆是正常的，因為不是每個人都在手機有連上公司email或有放假check email的習慣。除非見工時，已講明你的工作要求是放假要工作等，因為畢竟打工仔放假就是放假，若有迫切性，大可以提早講。

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不過道理即使在打工仔這一邊，老闆發火，打工仔還是不能回敬，或許這就是打工仔的委屈，又或許打工仔只好學習一下新態度去面對這種負能量。

責任編輯：陳玉蓮

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