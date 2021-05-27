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【MPF】5月份強積金預計人均蝕1,270元　亞洲中港美國股票表現最差

強積金 12:27 2021/05/27

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強積金研究小組積金評級公布，截至5月21日，強積金體系在5月份預計將出現約56.64億元的投資虧損，相當於每名強積金成員的平均投資虧損約為1,270元，單月平均回報率預計為負0.37%。

亞洲股票基金、中港股票基金及美國股票基金是5月份表現最差的3個資產類別。

■強積金基金類別5月初步回報一覽■

    點擊圖片放大

【回報追不上通脹？強積金保守基金Fact Check：按此

積金評級主席叢川普表示，強積金體系經常因未能創造良好的投資回報而受到批評，但投資回報並不是系統本身的問題。在強積金制度內，是強積金成員作出個人的投資選擇。如成員試圖進取地捕捉市場時機而貼市地炒賣，並且在不當的時機貼市炒賣，或有機會令自己的強積金投資組合蒙受損失。

他強調，強積金成員需要明白「多元化的投資策略」和「長綫投資」才能創造持續的長綫回報，而不是試圖捕捉市場時機而貼市地炒賣。隨着股市再次出現波動，如強積金成員表現出更好的投資紀律，蒙受的損失或許會較少。

【想跑贏通脹？！　要識選擇強積金投資策略：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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