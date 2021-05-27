▲ 【iBond 2021】陸金所推iBond認購及開戶優惠 成功開戶送8%息率收益券

新一批通脹掛鈎債券（iBond）將於6月1日接受認購，陸金所香港宣布推出認購iBond及開戶優惠。在活動期內，成功開戶即送8%息率收益券及額外200元超市電子現金券。

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即日至6月8日（活動期內），成功開戶成為陸金所香港的新客戶，可獲8厘年利率息率收益券。現有客戶由即日起至6月6日，增值滿2萬港元或以上，亦可獲贈2%息率收益券。

8%息率收益券及2%息率收益券均可用作認購iBond及陸香港APP上風險評級R1-R3類別的港元債券型、股票型、混合型公募基金產品。收益券投資金額上限為1萬元，持倉時限為6個月。以8厘息率收益券計算，每位新客戶最多可獲額外400元的收益。

認購iBond享「7免」優惠

同時，新舊客戶認購iBond可享「7免」優惠，即豁免認購手續費、首6個月內沽出經紀費、提早贖回費、代收利息費、存入費、託管費及到期贖回費。

此外，在活動期內，每成功邀請一名香港地區新客戶註冊並自行完成開戶，推薦客戶即有機會額外獲得合共300元現金券，包括200元電子超市現金券及100元投資現金券。

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責任編輯：曹佩鈞

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