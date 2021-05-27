【理財個案】年輕夫婦想生B月儲近3萬　敍造年息5厘定存定加注潛力股？

▲ 【理財個案】年輕夫婦計劃生育月儲近3萬 敍造年息5厘定存或加注潛力股？

「養大一個BB要400萬元」這句經典廣告台詞，令不少夫婦驚覺生育要有充分準備及計劃。有讀者將近30歲，打算為生育計劃儲蓄，夫婦兩人每月可儲蓄近3萬元，他正煩惱應敍造年息5厘定存，或加注持倉的潛力股。看看龔成是如何回答。

讀者：

你好，本人現在將近30歲，已婚，二人月入約8萬元，2年幾前購入一個單位自住月供約1.8萬元，扣除其他必要開支，兩人約可儲蓄2.5萬至3萬元。

現在港股持倉約50萬元，其中約一半為較高潛力股票：

其他則為比較穩定嘅藍籌股，另外約有90萬元做緊定期有5%年利率。

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想請教幾個問題：

1. 每月可以儲起嗰筆錢會否建議全數投資落股票？

2. 因為定期已經有穩定利息，會否建議再增加潛力股之持倉百分比？有否推薦購入哪隻股票？

3. 如果將來制定生育儲蓄計劃，應如何作出改變？

4. 比亞迪曾經於260元落過車，後來因自覺落錯車於約240元重新上車，雖然覺得此舉似乎做錯，但現在是否應選擇繼續持有？而在來年應否再增注？

5. 如果預計未來人工不會大增而又需要繼續供樓情況下，40歲能否達至財務自由？

6. 如果未來想再買樓投資有無推薦？

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龔成︰

1.現時只係合理區。每月一半月供，一半儲起等機會，咁會較好。

2. 定期有5%，要睇你是外幣、港元、還是有特別限制或條件，如果港元有5%年利率這是有吸引力的，部分資金存於這裡可以。但相較恒指及其他優質股平均年增長8%至10%都係少，對需要財富增值年齡的你，唔係咁合適，因此都唔會太多。

長綫計，你應將定期資金，慢慢投入有增長力嘅優質股，咁會較有效率。

3. 你可以照月供先，到你生育時候，才按實際情況，調整月供投入金額。

4. 記住唔好估走勢，你以為佢見頂，想先沽貨，平啲再入返。但最終佢機會係一直升，令你進退失據。比亞迪 （01211） 有很高質素，現貨可持有。至於入貨，現價明顯偏貴，最好等到120元左右才出手。

5. 財務自由，每個人定義都好唔同。有人想退休後，年年去幾次旅行。有人想平淡咁過生活，所以這個好睇你個人。

簡單咁講，以恒指過去年平均回報10%計（連股息再投資），你每月投資25,000元 + 現有投資和資金（共140萬元），10年後大約會增值至800萬元。

若你將這筆資金，投入收息資產，以5%計，每月可為你產出3.3萬元現金流，去支持從工作退下來日常生活開銷。

6. 除咗鄰近商區地段，好似中環、東九。你都可以留意一些潛力較高地區，好似堅尼地城、大圍、黃竹坑等。

【本文獲作者龔成授權轉載】