Tod's找BL神劇《陳情令》男主角肖戰當代言　正式踏上年青化步伐

近日意大利鞋履品牌Tod's謠言滿天飛，事緣因為疫情關係，品牌業績在歐美受影響，加上有傳LVMH集團對品牌虎視眈眈，令Tod's的主席Diego Della Valle急於解畫澄清絕不將品牌出售。與此同時，品牌近日亦積極進行大改革，單是看今季的男裝便感受到品牌變革在即。

▲ 憑國內BL劇《陳情令》而火紅的演員肖戰當上Tod's的代言人。（圖片由品牌提供）

▲ 憑國內BL劇《陳情令》而火紅的演員肖戰，今年正式當上Tod's的代言人。（衞衣售價未定、Timeless Belt Bag $9,900、loafers $6,800/圖片由品牌提供）

在全球高級時裝市場風雨飄搖的這刻，加上LVMH集團現正持有Tod's的3.2%股份，立即叫人想到法國這位時尚巨頭集團的下一個收購目標正是Tod's，為了以正視聽，Tod's的領導人Diego Della Valle向外表示集團無意尋求出售或與其他集團合作。

▲ 全新的海港城專門店正式啟動。店內特設有3組特別裝置，分別是櫥窗的結他與鋼琴、門店正中的爵士套鼓，藉此帶出今季系列主題The Song。（圖片由品牌提供）

的確，產生以上的誤會，全因為品牌近數季受疫情影響生意持續向下滑，但從另一角度來看，品牌才剛剛捐出500歐元用來援助在疫情中犧牲的醫護工作者的家屬，同時在意大利Arquata del Tronto興建全新廠房（Arquata del Tronto曾經遭逢大地震，Diego Della Valle有見及此在這地方興建廠房，藉此幫助當地居民重獲新生），看見這一種動用人力物力為了幫助自己國家解困的魄力，相信大家都不為品牌擔心。

▲ 單是看見這個Timeless crossbody bag用上品牌鮮見的顏色，就叫人眼前一亮。（$10,100/圖片由品牌提供）

▲ 縱使球鞋廣泛被男士應用，但Tod's的核心產品始終是皮鞋，看看這一對loafer由修身的鞋身到簡約的金屬釦，一切都做得一絲不苟。（$5,300/圖片由品牌提供）

▲ 近年開發的NO_CODE系列，這個最新的版本在鞋身上隱隱看出T字，鞋身應用上皮革和tech fabric縫製。（$5,800/圖片由品牌提供）

其實自去年開始，Tod's亦作出年輕化的準備，雖然品牌的招牌作正是經典的Gommino豆豆鞋，但單靠售賣該鞋履始終會出現品牌老化的一天，所以早前Diego Della Valle就對外宣布成立一個全新企劃——-Tod's Factory，未來將會邀請不同的設計師進行合作，預計首個聯乘系列將於今年6月或7面世。

與此同時，亦有傳會找來曾經在Bottega Veneta內工作過的設計總監Walter Chiapponi加盟，看來未來Tod's的設計路線將會有大變動也說不定呢﹗

▲ 從這個設計簡潔的canvas袋，可以看到品牌進行年輕化的步伐。（減至$7,560/圖片由品牌提供）

▲ 過往Tod's一直很少生產這類型ankle boots的款式，男士們何不趁低吸納。（減至$4,200/圖片由品牌提供）

▲ 剛進行減價的這一款NO-CODE球鞋，鞋身連一個品牌字皮也沒有，非常低調。（減至$3,480/圖片由品牌提供）

T Timeless春夏

至於今季男裝的重頭戲自然是用上T字釦飾的T Timeless系列，T字商標除了例必在Gommino鞋上出現外，亦同時在迷你斜背包和messenger bag上出現，簡單素淨，同時又兼備彰顯品牌名字的設計，似乎有意成為品牌另一個每季將會推出的項目，除了黑和啡色外，首次採用鮮艷的湖水藍色調，作為革新的首步既優雅而又先聲奪人。

地址︰尖沙咀海港城Shop G308（2199 7752）