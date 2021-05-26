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【加密貨幣】比特幣真能取代黃金成避險天堂？　專家：市場仍未接受

外匯、商品、債券 18:47 2021/05/26

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比特幣的走勢反覆，據虛擬貨幣交易所Coindesk數據顯示，比特幣的價格過去一周的表現，由上周六（22日）的高位大跌19%至本周一（24日）的31,249美元低位後，現時回升至40,000美元水平。

一直以來都有人指比特幣是「數字黃金」，相等於傳統黃金有保值的作用，表現甚至遠優於傳統黃金。有「鱷王」之稱、全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associate）創辦人達里奧（Ray Dalio）最近亦表示持有比特幣，並揚言相比起債券，他更願意持有比特幣，認為比特幣最大的風險就是它太成功，對比特幣投下了信心的一票。

【比特幣以太幣大幅回調　分析師仍樂觀：按此

王良享：比特幣波動性大

到底比特幣是否真的如黃金一樣有保值及避險功能呢？星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，比特幣或許有一定的避險功能，但仍要待市場廣泛接受此項資產，才能體現出來。「避險資產有個特性，是可以在混亂的環境下仍處於穩定的狀態，但現時比特幣的價格波動性相當大，因此尚未可以取代黃金。」

他提到，傳統黃金作為避險資產，是已有數十年的數據表現去印證，過去兩星期黃金的引伸波幅僅得11%至12%，但比特幣的引伸波幅卻高達85%，由此可見，比特幣仍未能向市場印證到是一種有效的避險資產。

多國政府對比特幣持懷疑態度

事實上，現時有不少國家都對比特幣抱有懷疑。除了中國政府最近表態打擊比特幣挖礦及交易行為外，之前聯儲局主席耶倫亦曾警告，比特幣是一種高度投機的資產，認為大眾應意識到其極為波動，並擔心投資者會蒙受的潛在損失。

因此，在比特幣尚未成為主流及公認的避險資產時，投資者必定要衡量風險，先做好分析才投資。

【馬斯克玩弄加密貨幣於股掌之中？　比特幣、比特幣現金、比特幣SV的分別：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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