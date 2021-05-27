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資深投資者黎永良最愛電動汽車板塊　有咩目標可留意？

收息攻略 15:00 2021/05/27

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買股票除了期望未來有大升值潛力，有息收當然更好，不過呢個世界並沒有這樣完美的股票。有人話買內銀股或公用股等股份收息是最理想的，不過對於一眾想捕捉下一隻TSLA、下一隻騰訊、或下一隻美團等有升值潛力股份的投資者而言，穩定的收息股未必適合他們。

但一隻深受資深投資者黎永良喜愛的電動車ETF，可能你都想認識一下。時富金融優越投資服務部顧黎永良作為一位資深投資者，他自大學畢業便開始投資及投機，投資相當多元化，市場包括香港、美國、歐洲、日本、東南亞、澳洲和中國，股票以外，外滙及債券亦有涉獵。他近日接受訪問時，透露個人大愛是電動車板塊。

心水目標：電動車ETF

黎永良看好電動車板塊，主要原因是他認為電動汽車將會成為未來的大趨勢，而環保亦是全球的發展重點，加上國內期望未來可達致零排放，在內需及內循環等的大前提下，相信未來電動車有大發展。

若想捕捉此投資主題，港股市場又有甚麼選擇？黎永良表示不推介個別汽車股，因為從近年業績來看，汽車股有較多隱藏債務，令他有所擔心。

不過黎永良卻認為可以留意一隻港股上市的電動車ETF。他表示，個人喜歡這隻ETF的原因，是這股份當中包括了不同種類的汽車股，同時亦涵蓋到電動車的上游市場，亦即鋰電池行業。電池的重要性相信有研究電動車的各位都非常明白，若沒有合適的電池，不管是甚麼電動車都難以開動，更難言公司未來的增長潛力。另外，該ETF所包含的電動車部分更是香港市場所沒有的，故此一隻ETF已經可以分散各類型的電動車相關項目。但黎永良認為，目前該ETF升勢有點過急，有興趣的投資者可以等下一次大市調整時再入手。

究竟這隻電動車ETF是甚麼樣的神秘身份？心水清的讀者都應該察覺得到，港股市場上其實電動車ETF只有一隻，正是GX中國電車 （02845） ，該股由去年的6月1日收市價60.8元，截至昨日（5月26日）收市價為131.8元，近1年時間升幅已逾1倍。

 

記者：陳玉蓮

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