【消費優惠】奇華餅家康城店開幕8折優惠　豐澤抵得祭精選產品低至26折

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【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽（更新至5月26日）
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 奇華餅家：康城店開幕8折優惠
為了慶祝奇華餅家將軍澳康城新店開業，由5月26日至6月1日於新店購物，可享8折禮遇，仲有新店獨家優惠，凡購買奇華產品折實滿168元，即可獲贈新鮮焗製冬蓉老婆餅4個裝一盒。
分店地址：將軍澳The LOHAS康城3樓327B號舖
2. 豐澤抵得祭：精選產品低至26折
豐澤抵得祭優惠又來啦！由即日起至6月15日，豐澤門市及網店同步勁減，精選超過4,000件產品低至26折優惠。
精選7大產品類別 人氣產品半價（網店限定）
每周超級品牌瘋狂折扣
豐澤網店逢星期三指定一個超級品牌進行限時產品優惠
鬥尊「祭」100萬元電子優惠券齊齊搶
推廣期間，豐澤APP推出多款電子優惠券，可於豐澤門市及網店購物時使用。
3. 日本城：買任何食品／飲品滿3件享8折
全綫JHC日本城及生活提案分店，現正推出購買任何食品／飲品滿3件享8折優惠。數量有限，售完即止。
另外，現時買3件食品／飲品折實後滿100元再送10元現金券。
撰文︰hket小編
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欄名 : 今日優惠精選