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【消費優惠】奇華餅家康城店開幕8折優惠　豐澤抵得祭精選產品低至26折

精明消費 07:00 2021/05/27

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 奇華餅家：康城店開幕8折優惠

為了慶祝奇華餅家將軍澳康城新店開業，由5月26日至6月1日於新店購物，可享8折禮遇，仲有新店獨家優惠，凡購買奇華產品折實滿168元，即可獲贈新鮮焗製冬蓉老婆餅4個裝一盒。

分店地址：將軍澳The LOHAS康城3樓327B號舖

2. 豐澤抵得祭：精選產品低至26折

豐澤抵得祭優惠又來啦！由即日起至6月15日，豐澤門市及網店同步勁減，精選超過4,000件產品低至26折優惠。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

精選7大產品類別　人氣產品半價（網店限定）

  • 煮食電器：低至47折（26/5 - 28/5）
  • 廚房電器：低至52折（29/5 - 31/5）
  • 家庭電器：低至53折（1/6 - 3/6）
  • 電腦及周邊配件：低至52折（4/6 - 6/6）
  • 健康護理：低至26折（7/6 - 9/6）
  • 美容及個人護理：低至34折（10/6 - 12/6）
  • 電視娛樂：低至49折（13/6 - 15/6）

每周超級品牌瘋狂折扣

豐澤網店逢星期三指定一個超級品牌進行限時產品優惠

  • Dyson 26/5 - 1/6
  • LG 2/6 - 8/6
  • 小米 9/6 - 15/6

鬥尊「祭」100萬元電子優惠券齊齊搶

推廣期間，豐澤APP推出多款電子優惠券，可於豐澤門市及網店購物時使用。

優惠詳情

3. 日本城：買任何食品／飲品滿3件享8折

全綫JHC日本城及生活提案分店，現正推出購買任何食品／飲品滿3件享8折優惠。數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大
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另外，現時買3件食品／飲品折實後滿100元再送10元現金券。

網店

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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