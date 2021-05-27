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【財務自由】28歲賺夠千萬提早退休　全靠呢兩個理財方程式

退休規劃 14:15 2021/05/27

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【財務自由】28歲賺夠千萬提早退休　全靠呢兩個理財方程式

不少人嚮往能夠財務自由、提早退休，怎樣才能加快地實現這個目標？美國一名女子於大學畢業數年後就賺夠逾200萬美元（約1,560萬港元），並決定提早退休。她現時以J.P. Livingston的筆名撰寫博客分享理財心得，她曾在接受媒體訪問時分享，於12歲時閱讀《富爸爸‧窮爸爸》後深受啟發，激發她對投資理財的興趣。除了「贏在起跑綫」外，她實現財務自由的秘訣，是全靠兩條理財方程式。

J.P.於2009年畢業於哈佛大學，畢業後在一家投資公司工作，原來她對財務管理的興趣，是源於父親的教育。她在12歲時父親收到送贈的《富爸爸‧窮爸爸》作為禮物，激發了她對投資理財的興趣。她於大學畢業後投身金融業，短短7年內就已儲夠225萬美元（約1,744萬港元），並於28歲辭職提早退休。

【37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？：按此

實現財務自由兩大方程式

她接受《福布斯》訪問時分享，她一直沿用兩條方程式理財：

方程式1：收入-支出=儲蓄
方程式2：儲蓄+增長率+稅後實際收益率=儲備金

J.P.表示，對於她而言，要先建立穩定的儲蓄習慣，才開始投資。她認為，要先做好方程式1，即賺取大量收入或控制開支，以建立儲蓄的基礎，然後才能將注意力轉移到投資增長上。

為了實現財務自由，J.P.透過努力工作增加收入，當中包括薪水、獎金和佣金。剛開始工作時她的年薪只有60,000美元（約46萬港元），經過多年努力工作，她的薪水大幅提高，當她辭職時，年收入已經達到六位數。與此同時，她的儲蓄比率非常高，佔薪金的70%，亦嚴格地控制個人開支。工作7年後，她儲夠225萬美元（約1,746港元），決定提早退休。

【調查：港人達財務自由需逾3,000萬元：按此

財務自由關鍵：投資收入>工作收入

當然，單靠儲蓄不能快速地實現財務自由，J.P.表示在過去的幾年中，她一直在增進自己的投資經驗，資產中約60%來自儲蓄，40%來自投資。她分享指，實現財務自由有一個關鍵的門檻，就是投資收入多於工作收入。在她26歲那年，她賺得人生中第一個100萬美元（約776萬港元），當年投資回報率是13%。即是說，不論她在工作或在海灘上渡假，都從投資中賺取到13萬美元（約100萬元），基本上已追上工作收入。在這樣的基礎上，她將專注力由工作轉向投資，積極實行方程式2，提升個人儲備。

提早退休後，J.P.坦言，除非需要賺取薪金，暫時也不會考慮重返朝9晚5的工作，但她認為若要工作，會選擇能貢獻世界的工作。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財規劃

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