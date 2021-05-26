【5000元消費券】八達通領消費券　方法與交通津貼相同

▲ 【5000元消費券】經八達通領消費券 方法與交通津貼相同

政府向18歲或以上香港居民派發5,000元消費券，並預料最快可於暑假派發，八達通為其中一間獲選的電子支付平台。八達通營業及市務總監李玉兒接受訪問《香港經濟日報》時表示，市民需要先在政府設立的計劃網站登記個人資料、收取消費券的途徑及卡或帳戶編號，以領取消費券。

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另外，她提到領取消費券方法與交通補貼完全相同，市民只需到各交通地點的車費補貼領取站、便利店或透過八達通App等，即可領取消費券。另外，不記名的租用版卡或個人八達通都可登記消費券計劃。

不過，有不少市民擔心私隱外洩問題。李玉兒指出，政府不會將個人資料交給八達通公司，公司只會收到登記了領取消費券的卡號，以讓持有人能夠拍卡取券。另一方面，八達通公司不會向政府分享用戶的交易紀錄，僅會把消費額總數向政府滙報，由八達通控制「白名單」，若有用戶的消費不符合政府要求，就不會獲發新一張的消費券。

如有用戶遺失已登記的八達通怎麼辦？李玉兒表示，公司正研究方法處理，屆時市民可使用另一張卡登記，而現時的報失程序亦會暫時延伸至不記名卡，若失主能夠證明其遺失該卡，則可獲退回報失3小時後的儲值額。

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責任編輯：曹佩鈞

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