  • 32°C
香港時間 : 2021526日 (週三) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】八達通領消費券　方法與交通津貼相同

精明消費 17:03 2021/05/26

分享：

【5000元消費券】經八達通領消費券　方法與交通津貼相同

政府向18歲或以上香港居民派發5,000元消費券，並預料最快可於暑假派發，八達通為其中一間獲選的電子支付平台。八達通營業及市務總監李玉兒接受訪問《香港經濟日報》時表示，市民需要先在政府設立的計劃網站登記個人資料、收取消費券的途徑及卡或帳戶編號，以領取消費券。

【4大電子支付工具開戶方法+優惠：按此

另外，她提到領取消費券方法與交通補貼完全相同，市民只需到各交通地點的車費補貼領取站、便利店或透過八達通App等，即可領取消費券。另外，不記名的租用版卡或個人八達通都可登記消費券計劃。

不過，有不少市民擔心私隱外洩問題。李玉兒指出，政府不會將個人資料交給八達通公司，公司只會收到登記了領取消費券的卡號，以讓持有人能夠拍卡取券。另一方面，八達通公司不會向政府分享用戶的交易紀錄，僅會把消費額總數向政府滙報，由八達通控制「白名單」，若有用戶的消費不符合政府要求，就不會獲發新一張的消費券。

如有用戶遺失已登記的八達通怎麼辦？李玉兒表示，公司正研究方法處理，屆時市民可使用另一張卡登記，而現時的報失程序亦會暫時延伸至不記名卡，若失主能夠證明其遺失該卡，則可獲退回報失3小時後的儲值額。

想知道更多5,000元消費券詳情，可瀏覽5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 生活理財

相關文章

【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年
2021/05/10
【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年
【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
2021/05/03
【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
【5000元消費券】政府研增在港居住要求　長期不在港居住人士將不受惠
2021/04/27
【5000元消費券】政府研增在港居住要求　長期不在港居住人士將不受惠

你可能感興趣

【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年
13:07 2021/05/10
【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年
【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
13:28 2021/05/03
【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
【5000元消費券】政府研增在港居住要求　長期不在港居住人士將不受惠
13:34 2021/04/27
【5000元消費券】政府研增在港居住要求　長期不在港居住人士將不受惠

最新專欄文章 更多

【生活津貼】綜援生果金長生津等受惠者　今起獲發額外半個月津貼
2021/05/24
【生活津貼】綜援生果金長生津等受惠者　今起獲發額外半個月津貼
【電費補貼】新一輪電費補貼6月起推行　分12個月發放　每戶共獲1,000元
2021/05/21
【電費補貼】新一輪電費補貼6月起推行　分12個月發放　每戶共獲1,000元
【報稅2021】網上報稅只需3個步驟　期限可延長一個月！
2021/05/18
【報稅2021】網上報稅只需3個步驟　期限可延長一個月！
【交通補貼】交通補貼計劃將擴至八達通以外的支付工具
2021/05/17
【交通補貼】交通補貼計劃將擴至八達通以外的支付工具
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽
2021/05/11
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽
電子支付 經濟 便利店 八達通

下一篇文章

【消費優惠】豐澤網店Apple產品快閃優惠　MacBook Air勁減高達$2000
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
【報稅2021】網上報稅只需3個步驟　期限可延長一個月！
【報稅2021】網上報稅只需3個步驟　期限可延長一個月！
【報稅攻略2019】夫婦合併評稅　在甚麼情況下更有利？
【報稅攻略2019】夫婦合併評稅　在甚麼情況下更有利？
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽
【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）
【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）