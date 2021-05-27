股市上升時　應採取的5步行動

股票在任何一天都有上漲的可能性。到近幾日，港股再見動力，投資者應如何面對可能出現的升幅？

1. 製作股票觀察清單

你當然知道應該低買高賣。但我們認識到在取得豐碩成果的一天之後，很難抑制自己對升市的期望。但不要過於心急，現在是制定股票觀察清單的最佳時機，這樣你就可以在市場低迷時突襲。

此外，成功的投資者不會簡單因股價短期上升而買入股票，你正在認真考慮的每隻股票都需要一個投資論點。問問自己，該公司是否跟上了更廣泛的趨勢，以及它的經濟前景如何。在做好研究後，如果認為真的值得買，就要考慮該股應佔投資組合比重。

2. 考慮為甚麼股市上升

股市上升有甚麼原因？有時股市上漲是有充分理由的。以去年3月和4月為例。股市因新冠肺炎感到恐慌。但隨後股市之所以上漲，是因為許多投資者考慮了總體情況，並抓住了長期機會。

股市基本上告訴我們投資者的想法，而且其他投資者無法比你更好地預測未來。因此，保持你的觀點至關重要。避免在單日反彈中採取任何大動作，因為這可能不是基於現實的，你更要掌握背後推動最重要因素的持續性，勿被市場情緒左右。

3. 大升後考慮重新平衡組合

股市急升，不時伴隨的會是急跌，所以享受升市樂觀時更要做好準備。記住糟糕的一天過後，你永遠都不想出售股票，無論是出於恐慌還是因為需要現金。

如果你需要重新平衡投資組合，請在股票高時立即進行。另外，你不希望在未來五年內需要的錢用於股票投資，因此最好於升市時從中套現。

4. 查看防禦性股票

如果你投資最新的增長型股票，那麼你將與其他所有人一起都是溢價。但是，如果你對任何防禦性股票感興趣，這意味着那些在熊市期間往往表現相同或甚至更好的股票，股市上升時可能是時候買入，因為較少人問津。

例子包括公用事業股票和消費必需品股票，因為無論經濟情況如何，人們仍然需要電力和食品雜貨。如果你懷疑市場價格過高，並且你認為投資黃金股票可能是不錯的對冲工具，也許是時候將一小部分投資組合投入黃金。

5. 如價值不變 請繼續持有

回到股票監察清單。你對自己的投資論點真的有信心嗎？如果股價突然下跌20%或30%，你是否仍想擁有該股票？如果答案是否定的，那隻股票甚至不值得你關注。但是，如果答案是毫不動搖的「是」，請繼續進行投資。

否則，最好的解決方案是忽略所有炒作，並堅持你的投資策略。從歷史上看，在任何給定的5年時間內，股市上漲的可能性很高。最重要的是如果你已經在投資組合中處於有利位置，則毋須在做任何特別的事情。

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