【藍籌收息股2021】恒指季檢新名單　邊隻財息兼收？　15隻藍籌股股息率高達5厘

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對於希望有穩定現金流的投資者，買股票或會以賺股息為目的，一些股息率高的收息股正是他們的心頭好。不過在買入收息股時，都要提防有「賺息蝕價」的問題，藍籌股的股價表現較為穩定，是投資者的不二之選，若有派息的話更是吸引。而最近恒生指數季檢出爐，將加入信義光能 （00968） 、比亞迪 （01211） 及碧桂園服務 （06098） ，令恒指成分股的數目增至58隻，自下月7日起生效。
因此以下將會了解一下這58隻成分股的派息表現，列出股息率達5厘或以上的藍籌股，並找出這些藍籌股今年來的股價，看看那一隻藍籌股可以真正做到「財息兼收」。
藍籌新貴股息率偏低
在計及最新公布的58隻恒指成分股後，僅得7隻藍籌股是沒有派息，包括銀河娛樂 （00027） 、阿里健康 （00027） 、小米集團 （01810） 、金沙中國 （01928） 、藥明生物 （02269） 、美團 （03690） 阿里巴巴 （09988） 。
三隻藍籌股新貴的股息率表現均相當一般，信義光能的股息率算是當中最高，截至昨日（25日）收市的股息率有1.91%，而比亞迪及碧桂園服務的股息率則僅得0.1%及0.33%。
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內銀及三桶油股息率高
截至昨日（25日）收市，股息率達5厘或以上的股份有15隻，當中股息率最高的是2隻內銀股：中國銀行 （03988） 及交通銀行 （03328） ，分別達7.41%及7.34%。其他內銀，例如工商銀行 （01398） 、建設銀行 （00939） 的股息率亦有6.33%及6.22%。
「三桶油」，即中石油 （00857） 、中石化 （00386） 及中海油 （00883） 的股息率分別為6.36%、5.67%及5.26%，都是高股息的藍籌股之選。
至於部分內房股的股息率亦不錯，中國海外發展 （00688） 及碧桂園 （02007） 的股息率分別達6.37%及5.35%。
中信股份今年來股價勁升6成
除了留意股息率之外，投資者或許會擔心有「賺息蝕價」的問題。但在有5厘或以上股息率的藍籌股中，僅得2隻股票股價今年以來的錄得下跌，分別是恒安國際 （01044） 及碧桂園。
今年來股價升勢最勁，而股息率又有5厘或以上的股票為中信股份 （00267） ，股價累升約60%，截至昨日收市的股息率為5.57%，今年表現可謂「財息兼收」。至於最高息的藍籌股中行及交行今年來的股價分別錄18.9%及25.9%升幅，都是不錯的賺息賺價之選。
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責任編輯：鄭樂怡
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欄名 : 收息之選