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【ESG】馬斯克促成比特幣礦業委員會　鼓勵使用可再生能源掘礦

個人增值 18:13 2021/05/26

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【ESG】馬斯克促成新比特幣礦業委員會　 鼓勵使用可再生能源開採

電動車生產商Tesla（美︰TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）早前以環保為由，推翻接受以比特幣買車的決定。他昨日在Twitter發文表示，已與北美的比特幣礦商商談，鼓勵他們公布開採期間可再生能源的使用量。BBC報道，他們會晤後，冀成立一個比特幣採礦委員會，以改善加密貨幣的可持續性。

【Tesla環保為由暫緩Bitcoin付款：按此

提升開採能源使用透明度

馬斯克不時在Twitter發文，表達他對加密貨幣的看法，更被外界質疑他的發文左右加密貨幣的走勢。他於本月12日的推文指，推翻Tesla接受以比特幣買車的決定，指關注比特幣挖礦和交易導致化石燃料使用量急速上升，尤其是煤

據BBC報道，在馬斯克公布與北美的比特幣礦商進行商談後，礦商成立一個比特幣採礦委員會，期望藉公布比特幣開採過程中的再生能源的使用量，提升透明度，並鼓勵礦工使用可再生能源。

    點擊圖片放大

受消息帶動，比特幣昨升至近40,000美元水平，根據Coindesk數據，比特幣現報40,433.47美元，24小時升近3.64%。

【比特幣未來前景如何　與ESG有密切關係？：按此

中國打擊比特幣挖礦交易

開採比特幣的能源消費耗引起市場關注，報道指，根據劍橋比特幣電力消耗指數，比特幣的電力消耗目前已高於荷蘭的電力消耗。有研究人員於自然通訊發表研究指，截至2020年4月，中國佔比特幣採礦業的75%以上，估計中國40%的比特幣礦山是由煤炭驅動。

為打擊加密貨幣交易投機的行為，以及實現減排目標，內地近日加強監管虛擬貨幣，內蒙古發改委近日公布將推出8項新措施，進一步清理虛擬貨幣挖礦行為，專家料四川等加密貨幣挖礦大省會有相應的跟進措施。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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