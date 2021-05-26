10分鐘輸70萬衰邊瓣？　「唔學識睇路」輸幾多次都無意思

貪心未必有錯，亦是人類的原動力，華爾街/大富豪，多是貪心的。因為這次挫敗，下次就不再貪心，可能錯焦點。

上網睇到有篇文章討論連登有個帖「炒幣炒到輸咗幾十萬」，近期契媽類股幣大跌，感覺都幾多這類消息。

那個帖討論熱烈，該網民買了柴犬幣的合約期貨並開了50倍槓桿，柴犬幣急跌因而遭強制平倉，10分鐘就輸70萬。網友留言多偏向同情，指事主20歲仍然年青，可重頭再來。但其實這是重點嗎？

重點是：能否從錯誤中學習？若錢輸掉，但就沒有大徹大悟，可謂白輸。

這次出了甚麼問題？

貪心？貪心未必有錯，亦是人類的原動力，華爾街/大富豪，多是貪心的。因為這次挫敗，下次就不再貪心，可能錯焦點。

【連登仔改認巴菲特契爺？究竟因咩事？按此】

反而重點在於風險控制，與對投資項目與操作工具的認知。買虛擬貨幣期貨合約，加以50倍槓桿，極度少看投資項目的風險波幅。若一路向上，爆升再爆升，自然賺到笑，一舖夠退休。如今爆跌，事前有否計算過自己的承擔能力呢？

只計Upside，不計Downside，超高槓桿令自己無險可守，其實操作得好蠢。如此操作，即使好彩的話，就算一舖贏一千幾百萬元，也不算投資吧，連投機也不如，只是賭博。其實連賭博也未必算是，賭徒對賭局規則都有一定了解，但我頗懷疑事主對他所投資的虛擬貨幣與其期貨合約有多少認識。

因為年青，就不怕輸，儲夠錢再來，其實無意思。但今天說多少也徒然，因為YOLO（You only live once）概念盛行，年青人寧可博盡，大輸一次，再來，再輸，再來……，輸十次但贏一次就夠上岸，變連登股神。還在說甚麼投資之道，穩健20年財務自由，鬼理你，笑鬼你。

【盲拳打死老師傅的年代，係咪真係要博到盡先至叫型？按此】

友人匯君兄早前分享，美國通脹升至4.2%，聯儲局加息壓力增加，息率令整個環境變化，年青人還「不睇路」（或不懂睇路），這類新聞相信會愈來愈多。

Elon Musk點石成金，今天出個twitter推這隻幣，後天出個twitter推倒它，市場就跟着炒。他說入了，大升，你追買，之後他說走了，大跌，大家還在封他是神。此刻想到《寒戰》梁家輝對ICAC調查員說了一句：「你老闆……心地唔好呀」。

【本文獲作者止凡授權轉載】

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