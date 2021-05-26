▲ 【理財個案】買磚頭收租的謎思 36歲月入8萬買樓投資真係好？

擁有一個單位以上的人，都希望能把其中一間放租出去，增加其個人的現金流動，從而減輕個人財務壓力。讀者Ben現時在電訊公司從事業務推廣工作，底薪以外亦有佣金收入，所以收入亦會較波動。因此，他想擁有收租物業，令個人財務狀況放鬆，這是否最佳選擇呢？

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【背景】

姓名：Ben

年齡：36歲

職業：電訊業務經理

家庭：已婚，太太29歲

【現有資產】

港元存款：150萬元

股票：300萬元

投資車位：85萬

公積金累算權益：45萬元

自住物業：950萬元（尚欠460萬元）

資產總值：1,070萬元

【每月收支】

收入

每月家庭收入：9.6萬元

車位租金收入：2,500元

開支

家庭及個人開支：4.1萬元

供樓：1.9萬元

月供股票：2萬

退休金供款：4,800元

保險及年金保費：5,500元

【每月結餘】

盈餘：8,200元

根據Ben去年入息估算，他每年收入約96萬元，即每月約8萬元，他的自住物業市值950萬元，未還按揭約460萬元，由於前年透過加按套現資金，須約28年才完成供款，除了自住物業外，他亦有一個已付全數的車位，車位租金每月約2,500元，每月供樓約1.9萬元，與此同時，他也每月投資2萬元月供股票投資計劃。

Ben的太太今年29歲，在公營機構工作，雖然人工不高，只有1.6萬元，但勝在鐵飯碗。Ben和太太打算在未來數年生小朋友，他們希望可以為將來創造更多被動收入，保障小朋友未來的生活。現時居住的物業由Ben名義持有，而太太代屋企人持有另一物業作收租用途，因此不能用二人名稱再購買物業，否則便要支付額外印花稅；雖然受政策限制，但Ben仍然想着如何可以買樓，達到有樓收租的生活。

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自住以外的物業都是一種投資工具，但是否投資都要考慮需要及現金流的安排，Ben自言，假如選擇物業作為製造收益的工具，該收入是頗低，所以買樓收租可能只屬次要目的。其實，他心態都是買樓博升值，不過在未升值之前也算有些收益，這樣的話，買樓投資亦是合理選擇，但大前提是要估計物業未來還有多少升值空間。

鍾情於投資物業的人，一般會樂觀估計投資物業可以在中、短期獲利兩至三成，如果這不是Ben的想法，投資物業未必是他的首選，事實上，資產將來價格走勢的變數太多，甚至有些因素聞所未聞，就像上年發生全球大疫症也是在毫無徵兆下出現，以往更出現不少黑天鵝事件了。對未來的不確定性，我認為最簡單的處理方法便是平常心。但不要混淆了「平常心」和「佛系」，後者只是隨緣，而前者是做最好的準備及做最壞的打算，不能夠只想好的方面而忽略了壞的影響。

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【原文刊於第706期《iMoney》（收費文章）】