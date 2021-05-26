【抗通脹】A股造好＋通脹升溫　投資A股可留意咩板塊？

受惠於環球資金流入中資股，昨日（26日）A股表現造好。而近日通脹升溫成為市場關注的焦點，成本壓力和價格上漲成為了投資者最關注的焦點，通脹加劇很可能出現。到底在通脹步伐加快的環境下，入市A股的話要留意甚麼板塊呢？

【對抗通脹 哪些資產可保值？：按此】



內地政策防經濟復甦轉勢

施羅德投資管理（上海）股票基金經理張曉冬日前發表報告，指近日公布的資料顯示，中國內地的生產物價指數（PPI）增長速度持續高於市場預期，為下半年消費物價指數（CPI）快速向上增添壓力，流動性有可能會面臨提前收緊的風險。



他又指，內地政治局在近期的會議中持續強調，經濟復甦步伐不穩定，而且個別行業復甦情況不均。因此，宏觀政策必須保持其一致性、穩定性及持續性，避免快速轉向。聲明可望緩和市場對國內貨幣政策快速緊縮的憂慮。

【港4月綜合CPI按年增0.3% 主因交通費用和汽油價格升幅擴大：按此】

A股行業前景分歧

談及股市，他認為以大宗原物料為主的上游行業在短期內仍將是市場追捧的焦點，至於中下游行業方面則受成本上漲影響而需面臨較大的毛利壓力。



此外，由於科技板塊的估值較高，近期出現較大的回調。長遠而言，十四五報告所提及的科技創新和國產替代的政策導向都將推動行業發展，施羅德繼續看好半導體以及被動原件兩個板塊。另一方面，在政策調控的影響下，投資者應留意地產行業的下行風險。

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】