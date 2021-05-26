【美股分析】大跌後可收集的AI保險公司Lemonade

主打AI賣保險的Lemonade（美：LMND）股價近日大跌，是長綫分注收集的良機。該股將科技融入行業帶來顛覆性創新，是近十年來最受投資界看重的賣點，皆因行業顛覆者可以利用科技及創意，一反既定遊戲規則，從傳統對手中快速搶佔市場份額。

走保險科技（Insurtech）路綫的Lemonade是其中之一，上市不足一年，股價曾經大升逾5倍；但近月走勢急轉直下，現價較高位蒸發超過一半，原因何在？又是否值得趁低吸納？

Lemonade成立於2015年，始創人之一Daniel Schreiber曾掌舵無綫充電解決方案供應商Powermat Technologies；另Shai Wininger則是創投企業家，Freelance平台Fiverr便是其傑作之一。

產品趨多元兼向外擴張

Lemonade可以說為千禧世代度身訂造，投保過程可以完全不經人手，透過手機應用程式，其人工智能（AI）系統了解投保人狀況後，便制定出符合實際需要的保險計劃。索償同樣交由AI處理，理賠金額可以數分鐘內到手。全電腦操作，令經營成本遠較傳統保險公司為低，便可以用具競爭力的保費搶佔市場。

公司最初主打家居財產保險，目前產品綫已變多元化，伸延至寵物保險、定期人壽保險，以及租客保險。另外，並正準備進軍潛在規模達3,000億美元的美國汽車保險市場。地區發展方面，已經由主場美國，擴展至德國、荷蘭及法國，並繼續全球擴張步伐。Lemonade去年7月初透過首次公開發售上市，首日掛牌收報69.41美元，較定價29美元大幅高出139.3%。今年初，股價更一度升上歷史高位188.3美元，累積升幅近5.5倍。

天災及沽空機構夾擊

受到客戶數目急升及平均每名客戶保費收入增加帶動，今年首季有效保費收入按年上升89%，至2.51美元。期間客戶數目增加5成，達109.6萬戶；每名客戶保費收入則上升25%，至229美元。惟受到德州暴風雪衝擊，首季虧損擴大至4,900萬美元，相當於每股虧損81美仙；去年同期虧損為3,650萬美元。首季賠付率（賠款支出／保費收入）急升至121%，而過去4個季度均維持在67%至73%健康水平。

業績差強人意之同時，沽空機構渾水（Muddy Waters）乘勢狙擊，於5月13日（Lemonade公布季度業績後兩天）發出公開信，稱Lemonade存在嚴重安全漏洞，可能暴露客戶個人資料，更擔心未來要面對重大法律責任，促公司即時將平台下綫云云。不利消息雙重夾擊，Lemonade股價由年初高位急回，至今已蒸發一半有多。跌勢之急，另一大原因是上市後過分受追捧，調整只是時間問題。重返基本步，天災衝擊時有，利淡只屬暫時性。至於沽空機構狙擊的理據似乎站不住腳。

意外事件優化AI模型

展望將來，Lemonade的優勢是利用AI降低經營成本及簡化流程。德州風災是對Lemonade的考驗，因為在短短幾日出現了像過去近整年的索償，但不見大規模投訴指理賠有問題或延遲，所以反過來看是反映公司有着營運的效率及優勢。風災數據可令Lemonade進一步優化數據，從而定立更佳的經營策略、保費水平及風險管理如再保險安排是否應加強等，為未來打下更堅實基礎。

Lemonade發展空間依然很大，因為客戶數目只得110萬，單計美國市場都是微不足道，投資者應放眼增長潛力。但當然未必人人也適合，特別是不能承受股價波動，以及不願意承受賠付意外風險的投資者（亦不應投資保險股）。若想減低波動影響，可控制注碼及分段買入策略。

（節錄）

【原文︰大跌後可收集的AI保險公司：Lemonade】（收費文章）

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