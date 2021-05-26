【職場增值】轉換跑道有心唔怕遲　搵新出路可以諗諗呢一行

「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」這句民間俗語應該有很多人都會認同，不過現今世代男女平等，其實男女都怕入錯行。如果人生長命有120歲，入錯行的你仍然有轉身離開的機會！有心轉行唔怕遲，近年愈來愈多高齡學護，有人育有一子一女仍然決心要轉行，因為人手需求高，收入穩定、工作有意義，更重要是世界各地都需要這一類的專業人士。如果有意轉換跑道，加入護士行列，又有甚麼方法？

明愛靈實合辦課程 有資助兼實習



明愛專上學院於2021／22學年開辦「普通科護理學高級文憑」，新課程與基督教靈實協會合作，學生須2年內完成不少於1,600小時的臨床實習。靈實轄下的2間療養院，將為課程提供臨床實習及指導的機會，讓學生學習社區長期護理的知識及技巧。

新課程為2年全日制課程，畢業生會持有登記護士（普通科）牌照，課程首年設50名學額。明愛指出，該課程已納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），扣除政府38,400港元資助後，2021／22學年實際應繳學費為每年58,850港元。

登記護士起薪點可達約2萬

靈實行政總裁林正財指，靈實將於新學年推薦5名工作表現優秀、符合有關入學條件的員工修讀該課程，學員全期課程每月將有生活津貼，畢業後可獲靈實2年半的聘用合約。另外，符合條件的課程學生亦可獲靈實提供獎學金，首屆名額共有10個。他希望課程可一直開辦，為本港醫療系統帶來穩定的人力資源。

護士這一行雖然辛苦，但由於需求大，不怕被取代，只要符合資格，便可報讀香港本地各有開辦EN課程（Enrolled Nurse）的大學，全職讀2年，便可以成為登記護士，起薪點約2萬，而且在醫管局轄下的醫院工作滿3年便會有約滿酬金，頂薪點有4萬多，在經濟波動的情況下，工作仍然穩定。

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】