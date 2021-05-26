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【港元定存】年息最高3.28厘！　3個月港元定存存息比較

收息攻略 12:40 2021/05/26

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【港元定存】呢間年息達3.28厘！　3個月港元定存存息比較

不少收息族鍾意敍造定期存款，因為可以有穩定的利息收入。不過，在低息環境下，高息定存買少見少。不過，近期有銀行推出高息港元定存，3個月定存年息達3.28厘，到底邊間銀行咁高息？

【7日短存年息達5厘！　盤點銀行港元定存優惠：按此

■3個月港元定存比較　邊間年息達3.28厘？■

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3個月港元定期存款利息比較，當中以富邦銀行的年息最為吸引，可達3.28厘，起存額僅5萬港元。另外，工銀亞洲的年息亦不俗，起存額只需1,000元、年息達3厘，但此優惠只限於全新指定理財新客以新資金，以手機銀行開戶，同時綫上開立綜合投資帳戶；若沒開此帳戶只得1.8厘。

其他銀行的3個月定存存息稍遜，均不足1厘。當中以虛擬銀行的年息較佳，匯立銀行達0.85厘、天星銀行達0.8厘、富融銀行則達0.75厘。

銀行 年息（厘） 起存額（港元） 備註
大新 0.6 20萬 指定理財戶及新資金
創興 0.6 100萬 新資金
信銀國際 0.55 1萬 指定理財客及新資金，指定手機程式開立
交銀香港 0.55 100萬 個人客戶及指定電子渠道開立等
註：最終條款以銀行公布為準

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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