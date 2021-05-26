【消費優惠】購買GODIVA雪糕6杯 免費送多2杯及限定冰袋1個 精明消費 09:00 2021/05/26 分享： 夏日悶焗最適合雪糕！即日至5月31日，凡於GODIVA購買雪糕6杯，即多送贈2杯及GODIVA限定冰袋1個。 此優惠只適用於香港GODIVA專門店（機場及免稅店除外），不得與任何會員優惠及禮券使用。冷凍甜點口味視乎專門店當日之供貨量而定 ，售完即止。 分店及地址 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 相關文章 【消費優惠】春芳號觀塘店消費享9折 翡翠集團指定分店下午茶$1小籠包優惠 2021/05/25 【消費優惠】春芳號觀塘店消費享9折 翡翠集團指定分店下午茶$1小籠包優惠 【消費優惠】大昌食品Dreyer's雪糕優惠價$39.5/盒 汀蘭居海鮮自助晚餐網上優惠每位$359起 2021/05/24 【消費優惠】大昌食品Dreyer's雪糕優惠價$39.5/盒 汀蘭居海鮮自助晚餐網上優惠每位$359起 【消費優惠】Adidas官網指定正價貨品買一送一 2021/05/25 【消費優惠】Adidas官網指定正價貨品買一送一 【賞你遊】旅發局第二輪「賞你遊」名額增至2萬 即日起消費滿800元可換本地遊名額（附申請詳情） 2021/05/24 【賞你遊】旅發局第二輪「賞你遊」名額增至2萬 即日起消費滿800元可換本地遊名額（附申請詳情） 【消費優惠】點點綠買新鮮水果滿$50即減$5 2021/05/25 【消費優惠】點點綠買新鮮水果滿$50即減$5 你可能感興趣 【消費優惠】春芳號觀塘店消費享9折 翡翠集團指定分店下午茶$1小籠包優惠 07:00 2021/05/25 【消費優惠】春芳號觀塘店消費享9折 翡翠集團指定分店下午茶$1小籠包優惠 【消費優惠】大昌食品Dreyer's雪糕優惠價$39.5/盒 汀蘭居海鮮自助晚餐網上優惠每位$359起 07:00 2021/05/24 【消費優惠】大昌食品Dreyer's雪糕優惠價$39.5/盒 汀蘭居海鮮自助晚餐網上優惠每位$359起 【消費優惠】Adidas官網指定正價貨品買一送一 09:00 2021/05/25 【消費優惠】Adidas官網指定正價貨品買一送一 最新專欄文章 更多 【消費優惠】點點綠買新鮮水果滿$50即減$5 2021/05/25 【消費優惠】點點綠買新鮮水果滿$50即減$5 【消費優惠】Adidas官網指定正價貨品買一送一 2021/05/25 【消費優惠】Adidas官網指定正價貨品買一送一 【賞你遊】旅發局第二輪「賞你遊」名額增至2萬 即日起消費滿800元可換本地遊名額（附申請詳情） 2021/05/24 【賞你遊】旅發局第二輪「賞你遊」名額增至2萬 即日起消費滿800元可換本地遊名額（附申請詳情） 【父親節2021】帝京酒店父親節優惠 2人住宿連自助晚餐＋半磅蛋糕$1,500起 2021/05/24 【父親節2021】帝京酒店父親節優惠 2人住宿連自助晚餐＋半磅蛋糕$1,500起 【消費優惠】第五代山頂纜車6月28日退役 長者優惠$10購山頂纜車摩天套票 2021/05/24 【消費優惠】第五代山頂纜車6月28日退役 長者優惠$10購山頂纜車摩天套票 著數優惠 香港 雪糕