【消費優惠】購買GODIVA雪糕6杯　免費送多2杯及限定冰袋1個

夏日悶焗最適合雪糕！即日至5月31日，凡於GODIVA購買雪糕6杯，即多送贈2杯及GODIVA限定冰袋1個。

此優惠只適用於香港GODIVA專門店（機場及免稅店除外），不得與任何會員優惠及禮券使用。冷凍甜點口味視乎專門店當日之供貨量而定 ，售完即止。

分店及地址

撰文：hket小編

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